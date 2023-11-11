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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Эрдоган призвал МУС и ООН «расследовать преступления» Израиля в Газе

Эрдоган: ООН и МУС должны расследовать преступления Израиля в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Ak Party / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал ООН и Международный уголовный суд (МУС) расследовать преступления Израиля в секторе Газа, об этом он заявил на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«Для того чтобы Израиль ответил перед совершенными человеческими, военными преступлениями мы должны объединить усилия. ООН, МУС должны начать соответствующие расследования, начать необходимые работы», — сказал турецкий лидер (цитата по «РИА Новости»).

Эрдоган осудил западные страны, которые «всегда твердят о правах и свободах человека», а сейчас «хранят молчание перед лицом продолжающейся резни в Палестине». По мнению президента Турции, ОИС должна создать фонд «для возрождения сектора Газа». Эрдоган подчеркнул, что Иерусалим должен стать палестинской столицей.

«Израильская администрация, которая ведет себя как избалованное дитя Запада, обязана компенсировать причиненный ею ущерб», — добавил президент.

Власти Турции после начала войны Израиля и ХАМАС призывали стороны вернуться к переговорам, а после ударов ЦАХАЛ по сектору Газа осудили Тель-Авив. 

4 ноября Эрдоган заявил, что отказался от общения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за действий израильской армии в секторе Газа. Он уточнил, что полного разрыва дипломатических отношений между двумя странами не будет, но турецкая сторона ведет переговоры с израильской о прекращении огня в регионе.

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10 ноября Эрдоган призвал США «надавить» на Израиль для урегулирования кризиса в секторе Газа. Он подчеркнул, что в Газе погибли «почти 11 тыс. детей, женщин и пожилых палестинцев», и предложил Вашингтону доказать искренность «в отношении прекращения огня». «Окажите давление на Израиль, чтобы тот выполнил резолюции ООН», — добавил Эрдоган.

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Израиль Реджеп Тайип Эрдоган ООН Международный уголовный суд сектор Газа
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции

26 февраля 1954 года
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