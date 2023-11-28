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Политика ,  
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Боррель не увидел смысла в помощи Газе, если Израиль не прекратит войну

Боррель назвал бессмысленной гуманитарную помощь тем, кого завтра убьют в Газе
Помощь палестинцам необходима, ее должно быть больше, «но нет особого смысла кормить кого-то обедом, если на следующий день он умрет под бомбами», сказал Боррель. Он подчеркнул, что преступления ХАМАС не оправдывают смерти в Газе
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль должен прекратить боевые действия в секторе Газа из-за большого числа жертв среди гражданских; Евросоюз и другие страны оказывают гуманитарную помощь палестинцам, но она бессмысленна, если ее получатели все равно рискуют жизнью. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания форума Союза для Средиземноморья.

«Мы создали воздушный мост, увеличили помощь в четыре раза, но нет особого смысла кормить кого-то обедом, если на следующий день он умрет под бомбами», — сказал Боррель и добавил, что помощь необходима, но ее недостаточно, она позволяет снизить ущерб жителям анклава, однако следует добиться устойчивого прекращения огня для сохранения жизней.

Дипломат подчеркнул, что «созданный ХАМАС ужас» не может оправдать «другой ужас» и ситуацию, при которой палестинцы расплачиваются за действия боевиков.

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Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Происходящее в секторе Газа Боррель назвал моральным и политическим банкротством международного сообщества, которое десятилетиями повторяло о необходимости построения двух государств — Израиля и Палестины, но либо не прилагало вовсе, либо прилагало очень мало усилий для этого. Он предупредил, что тысячи мирных жителей продолжат гибнуть «поколение за поколением», «порочный круг насилия» будет продолжен, если политическое решение не будет принято.

Соблюдение гуманитарного права является не только моральным императивом, это юридическое обязательство, напомнил Боррель позицию Международного уголовного суда (МУС).

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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

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Боевики убили 1,2 тыс. израильтян во время нападения на населенные пункты юга страны 7 октября, следует из данных властей страны. После того, как израильская армия в ответ начала операцию в анклаве, объявив войну ХАМАС, там погибли почти 15 тыс. человек, сообщал Минздрав сектора Газа. Представители ведомства отметили 21 ноября, что потеряли возможность вести подсчет погибших.

Минздрав Газы контролируется ХАМАС. Власти Израиля и США выражали сомнения в достоверности предоставляемой им статистики. Президент Джо Байден признавал гибель невинных палестинцев, но призывал быть осторожнее с оценками. Эксперты по большей части склоняются к достоверности предоставляемых данных.

Власти Израиля называли гибель мирных жителей прискорбной, но неизбежной частью вооруженного конфликта, а также напоминали, что долгое время просили эвакуироваться с северной части сектора Газа. В ЦАХАЛ подчеркивают, что прилагают усилия для минимизации жертв среди гражданских.

Однако опрошенные New York Times специалисты указали, что ситуация отличается от остальных войн, а темпы смертности исключительно высоки и имеют мало прецедентов в этом столетии, даже если брать во внимание скептические оценки числа погибших. Для того, чтобы найти похожую войну, где применяли такое же количество крупных бомб на настолько маленькой территории, придется, вероятно, «вернуться во Вьетнам или во Вторую мировую войну», сказал бывший старший аналитик разведки Пентагона Марк Гарласко.

«Они используют чрезвычайно мощное оружие в чрезвычайно густонаселенных районах. Это наихудшее сочетание факторов среди возможных», — заявил расследователь по вопросам оружия Amnesty International Брайан Кастнер. По его словам, невозможно быть достаточно осторожным при каждом ударе «если они наносят столько ударов за такое время».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Жозеп Боррель Евросоюз гуманитарная помощь сектор Газа
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