Аббас призвал МУС возбудить дела против «военных преступников» Израиля

Президент Палестины Махмуд Аббас встретился в Рамалле с главным прокурором Международного уголовного суда (МУС) Каримом Ханом, сообщает WAFA.

Аббас проинформировал прокурора о текущих событиях в Палестине, «особенно в свете продолжающейся израильской агрессии против палестинского народа».

Президент призвал Хана ускорить расследование против «израильских военных преступников».

Их преступления на палестинских территориях включают в себя «преднамеренные нападения на гражданских лиц, особенно на детей, женщин и пожилых людей», заявил Аббас.

Ранее в интервью газете Haaretz Хан сказал, что МУС изучает большое количество жертв среди гражданского населения в секторе Газа с момента начала операции Израиля в анклаве. «Законы войны должны соблюдаться. Закон не может быть истолкован таким образом, чтобы женщины и дети не имели защиты», — подчернул он.

Прокурор также отметил, что суд обладает юрисдикцией расследовать атаку ХАМАС 7 октября и у него есть «основания полагать», что группировка совершила преступления. «Это не были случайные убийства», — сказал Хан, отметив, что ХАМАС «выслеживал людей». Он также заявил, что многие женщины и пожилые люди были убиты, в том числе те, кто пережил Холокост.

Израиль не ратифицировал Римский статут, но Хан подчеркнул, что его офис будет рад сотрудничать с Израилем в расследовании событий 7 октября.