Губернатор Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области

Фото: Vvgladkov / Telegram

В Белгородской области под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Один из снарядов попал в подвал школы. Все оперативные службы выехали на место», — рассказал губернатор.

Белгородская область наряду с другими приграничными с Украиной регионами регулярно подвергается обстрелам. Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины.

Власти Белгородской области также сообщали об обстрелах накануне. Тогда было обстреляно село Безымено Грайворонского городского округа, разрушен один частный жилой дом. Никто не пострадал.