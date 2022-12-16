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Губернатор Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области

Губернатор Гладков: в Белгородской области обстреляли Новую Таволжанку
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

В Белгородской области под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Один из снарядов попал в подвал школы. Все оперативные службы выехали на место», — рассказал губернатор.

Белгородская область наряду с другими приграничными с Украиной регионами регулярно подвергается обстрелам. Белгородская область граничит с Сумской и Харьковской областями Украины.

Власти Белгородской области также сообщали об обстрелах накануне. Тогда было обстреляно село Безымено Грайворонского городского округа, разрушен один частный жилой дом. Никто не пострадал.

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел ВСУ Военная операция на Украине
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