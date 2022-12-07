В Белгородской области ПВО сбила ракеты

Губернатор Гладков сообщил о сбитых системами ПВО ракетах в Белгородской области

Средства ПВО сработали над селом Кулешовка Красногвардейского района. По предварительным данным, повреждена линия электропередачи, пострадавших нет

Фото: Google Maps

Силы противовоздушной обороны сбили ракеты над белгородским селом Кулешовка Красногвардейского района, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, повреждена линия электропередачи.

«Все оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий», — написал Гладков в Telegram. По предварительной информации, пострадавших нет.

Накануне Гладков сообщил, что средства ПВО сбили ракету над селом Казначеевка Валуйского городского округа. Тогда также была повреждена линия электропередачи, без света оставались села Казначеевка и Казинка и хутора Леоновка и Михайловка.

До этого губернатор Белгородской области заявил об обстреле села Бутырки в том же округе. В четырех частных домах выбиты окна и повреждены заборы, никто не пострадал. Гладков продлил желтый уровень террористической опасности на территории региона до 21 декабря.