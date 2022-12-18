Арестович подтвердил попытку покушения на Герасимова

Арестович сообщил, что украинские военные пытались ликвидировать главу российского Генштаба Герасимова, когда тот был в Изюме. По данным NYT, Вашингтон отговаривал Киев от этих намерений. Россия о поездке Герасимова не сообщала

Валерий Герасимов (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС)

Украинские военные действительно пытались ликвидировать главу Генштаба России Валерия Герасимова, когда тот весной приезжал на линию фронта в ходе военной операции на Украине. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович на YouTube-канале журналиста Марка Фейгина (внесен в реестр иноагентов).

Арестович прокомментировал материал The New York Times, в котором утверждалось, что американская разведка узнала о предстоящей поездке Герасимова, но не стала передавать эти данные Украине. Несмотря на это, украинской стороне стало известно об этих планах, после чего Вашингтон попросил Киев не нападать на главу российского Генштаба из опасений, что это приведет к большей эскалации. Однако атака уже началась, говорилось в статье.

NYT не уточняла, когда именно и где это произошло. По словам Арестовича, Герасимов приезжал в Изюм в Харьковской области во второй половине апреля или в мае. «Давай открою страшную тайну. Герасимов был в Изюме и мы били по Герасимову. Было такое», — сказал советник офиса украинского президента. По словам Арестовича, украинские военные «накрыли штаб», в котором был Герасимов, но сам он к тому моменту уехал оттуда.

NYT еще 1 мая писала, что Герасимов весной был в Изюме. Российская сторона не сообщала о такой поездке. 2 июля в Минобороны рассказывали, что глава Генштаба проверил группировки российских войск, участвующие в военной операции на Украине, не уточнив, где территориально находился Герасимов.

В апреле в Пентагоне допускали, что разведданные, которые США передают Украине, могут быть использованы для наступательных операций. Позднее там указали, что у Киева есть собственные возможности в сфере разведки для этих целей.

Российские военные в ходе боевых действий взяли под контроль часть Харьковской области. В сентябре Минобороны объявило о перегруппировке войск в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении «для достижения заявленных целей специальной военной операции».