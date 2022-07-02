Глава Генштаба проверил задействованных в операции на Украине военных
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил, первый заместитель главы Минобороны генерал армии Валерий Герасимов проверил группировки российских войск, участвующие в специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба ведомства.
Командующие доложили военачальнику о применении войск в ходе спецоперации и о боевом обеспечении действий группировок. Отдельное внимание Герасимов уделил «вопросам использования в ходе боевых действий автоматизированных систем боевого управления в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск», говорится в сообщении.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Ранее, 26 июня, российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине, проинспектировал глава Минобороны Сергей Шойгу. Министр также заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиям российских сил на основных направлениях. Кроме того, Шойгу обсуждал организацию «всестороннего обеспечения боевых действий» и создание в пунктах временной дислокации необходимых бытовых условий для российских военных и вручил им государственные награды.
В конце июня российское Минобороны назвало имена командующих группировок войск на Украине впервые с начала спецоперации. Южной группировкой войск руководит главнокомандующий ВКС, генерал армии, Герой России Сергей Суровикин, а соединения и воинские части группировки войск «Центр» действуют под руководством генерал-полковника, командующего ЦВО Александра Лапина.
Россия проводит военную операцию на территории Украины с 24 февраля. Президент страны Владимир Путин говорил, что она необходима для защиты мирного населения Донбасса от «геноцида», «денацификации» и демилитаризации Украины. 2 июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Шойгу во время встречи с ним определил новые задачи российской военной операции на Украине, которые «подразумевают улучшение дальнейшей тактики».
Украина в ответ на российскую спецоперацию разорвала дипломатические отношения с Москвой, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.