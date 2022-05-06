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Пентагон не подтвердил передачу Киеву данных о крейсере «Москва»

Украина располагает собственными возможностями в сфере разведки, чем и воспользовалась, заявили в Пентагоне. Ранее CNN сообщил, что Вашингтон передавал Киеву данные о местоположении крейсера «Москва»
Крейсер &laquo;Москва&raquo;
Крейсер «Москва» (Фото: Picture alliance / DPA / ТАСС)

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию, что США передали Украине разведданные о местоположении крейсера «Москва» незадолго до того, как на нем начался пожар, пишет New York Times.

«Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что в данном случае и сделали», — сказал Кирби.

Ранее источники CNN сообщили, что США передали Украине координаты крейсера «Москва». По их словам, Вашингтон точно не знал, как Киев воспользуется этой информацией. А украинские военные, заметив корабль в Черном море, сверились с полученными от США координатами, спустя некоторое время на «Москве» начался пожар и корабль затонул, сообщил телеканал.

Минобороны сообщило об одном погибшем на крейсере «Москва» и 27 пропавших
Политика
Фото:Минобороны РФ

О серьезных повреждениях крейсера «Москва» в Минобороны России сообщили в ночь на 14 апреля. По данным ведомства, на корабле произошел пожар, в результате которого сдетонировал боезапас.

Ближе к ночи на 15 апреля в Минобороны сообщили, что при буксировке в порт крейсер затонул. Как заявили в ведомстве, был шторм, а корабль из-за повреждений корпуса потерял равновесие на воде.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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По данным Минобороны России, из экипажа «Москвы» погиб один человек, еще 27 пропали без вести. 396 членов экипажа эвакуировали, сообщили в ведомстве.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Крейсер "Москва" Пентагон США Украина разведывательные данные Военная операция на Украине
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