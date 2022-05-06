Пентагон не подтвердил передачу Киеву данных о крейсере «Москва»
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию, что США передали Украине разведданные о местоположении крейсера «Москва» незадолго до того, как на нем начался пожар, пишет New York Times.
«Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что в данном случае и сделали», — сказал Кирби.
Ранее источники CNN сообщили, что США передали Украине координаты крейсера «Москва». По их словам, Вашингтон точно не знал, как Киев воспользуется этой информацией. А украинские военные, заметив корабль в Черном море, сверились с полученными от США координатами, спустя некоторое время на «Москве» начался пожар и корабль затонул, сообщил телеканал.
О серьезных повреждениях крейсера «Москва» в Минобороны России сообщили в ночь на 14 апреля. По данным ведомства, на корабле произошел пожар, в результате которого сдетонировал боезапас.
Ближе к ночи на 15 апреля в Минобороны сообщили, что при буксировке в порт крейсер затонул. Как заявили в ведомстве, был шторм, а корабль из-за повреждений корпуса потерял равновесие на воде.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
По данным Минобороны России, из экипажа «Москвы» погиб один человек, еще 27 пропали без вести. 396 членов экипажа эвакуировали, сообщили в ведомстве.