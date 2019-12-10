Зеленский сообщил возможном возвращении на Украину 72 заключенных

До конца 2019 года на Украину могут вернуться 72 политзаключенных, заявил лидер страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате», передает корреспондент РБК.

«Это сложно, но мы проговорили, что мы будем об этом говорить и будем решать, каким образом это делать. Давайте сделаем первый шаг. Большой шаг, потому что 72 человека могут приехать домой», — заявил он.

Ранее в Париже прошла встреча «нормандской четверки» — России, Украины, Франции и Германии. В рамках саммита российский президент Владимир Путин и Зеленский провели двусторонние переговоры, в ходе которых условились о новом обмене заключенными по формуле «всех на всех». По словам украинского президента, его проведут до конца года.

Москва и Киев обменялись заключенными 7 сентября по формуле «35 на 35». Украине передали всех задержанных в Керченском проливе моряков и режиссера Олега Сенцова, а в Россию вернулись журналист Кирилл Вышинский и военный из ДНР, свидетель по делу о малайзийском Boeing Владимир Цемах.