В ЛНР сообщили о провале переговоров об обмене пленными с Киевом

В ЛНР сообщили о провале переговоров об обмене пленными с Киевом

Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева заявила, что представители Киева и самопровозглашенных республик Донбасса на переговорах в среду, 18 декабря, не смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами. Об этом сообщает «РИА Новости».

По ее словам, договоренности по обмену были «фактически» сорваны Киевом. Кобцева пояснила, что из-за этого не удалось обсудить открытие дополнительных пунктов пропуска между Украиной и ЛНР.

При этом два других участника заседания сообщили РБК, что переговоры продолжаются.

В ходе саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция), который прошел 9 декабря, участники достигли договоренности о том, что стороны конфликта в Донбассе проведут обмен до 31 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский указывал, что удерживаемых лиц обменяют по принципу «всех на всех». Как отмечал глава государства, стороны также договорились усилить контроль за режимом прекращения огня.