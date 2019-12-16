Зеленский предложил новое управление регионами без особых прав Донбассу

Президент внес в Раду законопроект о децентрализации власти, предложив изменить административно-территориальное устройство страны и создать новую должность — префекта. Наделить особыми правами Донбасс он не предложил

Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

В понедельник на сайте Верховной рады Украины был опубликован текст законопроекта президента Владимира Зеленского о децентрализации власти в стране. О том, что Зеленский внес такой законопроект в парламент, стало известно в пятницу, 13 декабря. Проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», как объясняется в пояснительной записке, направлен обновление местного самоуправления и организацию административно-территориального устройства в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления.

Изменения нужны, так как в нынешней системе есть недостатки, которые затрудняют четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, в частности, происходит дублирование их полномочий, что негативно влияет на земельные и бюджетно-финансовые отношения, говорится в пояснении. Среди недостатков нынешней системы также названы чрезмерная централизация власти и огосударствление местного самоуправления, которое в результате фактически подменяется централизованным механизмом государственного управления через местные государственные администрации, указано в документе. Такое положение дестабилизирует ситуацию в регионах.

Для улучшения ситуации президент Зеленский предлагает ввести новое административное деление Украины — община (громада), округ, область и отдельно Автономная Республика Крым. Предлагает также учредить новую должность — префекта, который является представителем государства в округах и областях, а также в Киеве. Задача префекта — осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины избранными органами местного самоуправления. Префекта назначает на должность и освобождает от должности президент по представлению правительства. Срок полномочий префекта рассчитан на три года.

В областях и округах власть осуществляют окружной и областной совет и их исполкомы. Эти советы назначают и увольняют руководителя исполкома и по его представлению формируют состав этого органа. Предлагается на конституционном уровне определить, что право голоса на выборах главы громады, депутатов совета громады имеют дееспособные жители соответствующей громады, постоянно проживающие на ее территории и достигшие на день проведения выборов 18 лет. Избрание председателя окружного и облсоветов происходит на основе ротации, а срок полномочий председателя составляет один год, обращает внимание газета «Зеркало недели».

В законопроекте подчеркивается, что он не противоречит статье 2 Конституции, которая декларирует унитарную форму государственного устройства Украины. Децентрализация не означает «ослабления центральной власти в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение прав и свобод человека», подчеркивается в пояснительной записке.