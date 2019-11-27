Киев и Москва согласовали базовый сценарий нового обмена пленными

Москва, Киев и непризнанные республики вышли на завершающую стадию подготовки к обмену «всех на всех». Обсуждается обмен примерно 250 человек на 100, рассказали собеседники РБК

Переговоры об обмене пленными в формате «всех на всех» вошли в финальную стадию, сказали четыре собеседника РБК, знакомые с ходом обсуждения (источники — с разных сторон переговоров).

«Сейчас важный вопрос — обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Списки уже согласованы и утверждены», — отметил источник, знакомый с ходом обсуждения.

По его словам, Украина готова передать «примерно 250 человек в обмен на 100». «Идет активная работа, завершается этап юридической чистки — у лиц, которых готовят к обмену, разный процессуальный статус», — объясняет он. Эту информацию подтвердил собеседник РБК, близкий к украинскому МИД. Установленными лицами переговорщики называют людей, местонахождение которых достоверно установлено.

О том, что переговоры об обмене «всех на всех» вышли в финальную стадию, РБК сказал и собеседник, близкий к офису Зеленского. В частности, знает он, прогресс по новому обмену зафиксирован в черновом варианте коммюнике, который был подготовлен экспертами для лидеров «нормандской четверки» и который может быть принят по итогам их встречи. Первый за три года саммит «четверки» состоится в Париже 9 декабря. В нем примут участие президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. Собеседник РБК в офисе Зеленского, комментируя готовящийся обмен, указал, что его проведение зависит от предстоящей встречи. Собеседник РБК, близкий к офису президента Украины, рассказывал, что вопрос обмена Зеленский планирует поднять на встрече с Путиным.