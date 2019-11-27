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Киев и Москва согласовали базовый сценарий нового обмена пленными
Москва, Киев и непризнанные республики вышли на завершающую стадию подготовки к обмену «всех на всех». Обсуждается обмен примерно 250 человек на 100, рассказали собеседники РБК

Переговоры об обмене пленными в формате «всех на всех» вошли в финальную стадию, сказали четыре собеседника РБК, знакомые с ходом обсуждения (источники — с разных сторон переговоров).

«Сейчас важный вопрос — обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Списки уже согласованы и утверждены», — отметил источник, знакомый с ходом обсуждения.

По его словам, Украина готова передать «примерно 250 человек в обмен на 100». «Идет активная работа, завершается этап юридической чистки — у лиц, которых готовят к обмену, разный процессуальный статус», — объясняет он. Эту информацию подтвердил собеседник РБК, близкий к украинскому МИД. Установленными лицами переговорщики называют людей, местонахождение которых достоверно установлено.

О том, что переговоры об обмене «всех на всех» вышли в финальную стадию, РБК сказал и собеседник, близкий к офису Зеленского. В частности, знает он, прогресс по новому обмену зафиксирован в черновом варианте коммюнике, который был подготовлен экспертами для лидеров «нормандской четверки» и который может быть принят по итогам их встречи. Первый за три года саммит «четверки» состоится в Париже 9 декабря. В нем примут участие президенты России, Украины и Франции Владимир Путин, Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель. Собеседник РБК в офисе Зеленского, комментируя готовящийся обмен, указал, что его проведение зависит от предстоящей встречи. Собеседник РБК, близкий к офису президента Украины, рассказывал, что вопрос обмена Зеленский планирует поднять на встрече с Путиным.

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Пресс-служба главы МИД Украины отказалась от комментариев, переадресовав корреспондента РБК в пресс-службу Службы безопасности Украины.

Подготовка к новому обмену активизировалась в середине лета, после успешного обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. 17 июля на встрече Контактной группы в Минске было согласовано решение об обмене 208 удерживаемых Киевом представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на 69 украинских силовиков, содержащихся на территории двух республик. Однако до сих пор обмен не был произведен.

Часть работы по подготовке обмена ведется на уровне гуманитарных подгрупп в рамках работы в Минске Трехсторонней контактной группы. «Стороны слышат друг друга», — отмечает собеседник РБК в группе. Однако он подчеркивает, что пока рано говорить о том, что обмен точно произойдет — многое зависит от того, к чему придут лидеры нормандской четверки в Париже. «Сейчас, накануне саммита, мы стоим на развилке. В случае удачного хода переговоров и продолжения «минского формата» мы надеемся на успешный обмен всех установленных на всех установленных лиц, продление закона об особом статусе Донбасса и продолжение работы по разведению сил вдоль линии разграничения», — говорит он. Однако, указывает собеседник, есть риск, что Киев решит каким-то образом попытаться выйти из минских соглашений.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года: с украинской стороны были переданы 240 человек, со стороны ЛНР и ДНР — 73.

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Авторы: Елизавета Антонова, Александр Атасунцев
Теги: Украина, обмен, ЛНР и ДНР
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