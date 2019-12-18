Закрытое дело экс-губернатора Дубровского отправили на новую проверку

Материалы о злоупотреблении полномочиями экс-главой Челябинской области направлены в ГУЭБиПК МВД на дополнительную проверку. Ранее дело против Бориса Дубровского было закрыто

Борис Дубровский (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Следственный департамент МВД направил материалы дела о превышении должностных полномочий бывшим губернатором Челябинской области Борисом Дубровским на повторную проверку в Главное управление экономической безопасности МВД. Обжаловать прекращение дела, в котором фигурирует Дубровский, у Генпрокуратуры попросил Центр антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока». РБК ознакомился с ответами МВД и Генпрокуратуры сотрудникам ЦАП.

«Федеральная антимонопольная служба собрала большой массив доказательств о причастности Бориса Дубровского к картелю, — заявил РБК руководитель Челябинского филиала ЦАП Ярослав Щербаков. — Мы не оставим нарушения без ответа и доведем эту историю до логического финала».

О возбуждении уголовного дела 11 октября сообщил адвокат Игорь Трунов, защищавший предыдущего губернатора региона Михаила Юревича (он является фигурантом дела о взятках). Дело против Дубровского было возбуждено по ч. 2 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ущерб по нему оценивался в 20 млрд руб. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила, что более 90% контрактов на строительство дорог на территории Челябинской области в 2015–2018 годах было заключено с компанией «Южуралмост». Это стало следствием реализации сразу двух антиконкурентных соглашений. По данным ФАС, участниками сговора были министерство дорожного хозяйства и Дубровский, тогда — глава региона.

Через день после объявления об этом губернатор ушел в отставку, через десять дней после возбуждения дело было закрыто. Позже в интервью РБК Дубровский назвал надуманными обвинения ФАС, а информацию о возбуждении против него дела счел фейком. Источник РБК, близкий к Кремлю, утверждал, что Дубровский после отставки практически постоянно проживает в Швейцарии.

Назначение дополнительной проверки после отмены возбуждения дела — распространенная практика, в таких случаях материалы, как правило, «умирают», сказал РБК адвокат Дубровского Рустам Курмаев. По его словам, после отмены возбуждения дела материал сначала поступил в антикоррупционное управление МВД (ГУЭБиПК), а затем был спущен в полицию Челябинской области. «Итог проверки мне не известен, но я на 99% уверен, что там был отказ в возбуждении уголовного дела», — утверждает Курмаев.