Закрытое дело экс-губернатора Дубровского отправили на новую проверку

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 62,58 (+0,05) Quote, 13:19
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 69,69 (+0,01) Quote, 13:19
Цорн заявил об отсутствии планов по укреплению состава «Спартака» Спорт, 18:24 ЦБ объявил о завершении десятилетней санации банка «Дом.РФ» Финансы, 18:20 Минобороны раскрыло название новой противоракетной системы предупреждения Политика, 18:17 Число видящих в гаджетах ограничение свободы россиян выросло вдвое Общество, 18:12 Когда вокруг онлайн-монстры: как противостоять лидерам рынка электроники Pro, 18:06 Почему покупка недвижимости станет очень простым процессом Партнерский материал, 18:06 Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка Общество, 18:03 Роспотребнадзор нашел контрафакт под видом минеральной воды Evian Бизнес, 18:02 СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора Общество, 17:59 Какие криптовалюты выживут: Bitcoin или альткоины Крипто, 17:53 FATF раскритиковала ЦБ за редкие «антиотмывочные» проверки банков Финансы, 17:45 Как одеться на Новый год: 85 праздничных платьев Стиль, 17:45 В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу Общество, 17:43 Закрытое дело экс-губернатора Дубровского отправили на новую проверку Политика, 17:40
Политика ,  
0 
Закрытое дело экс-губернатора Дубровского отправили на новую проверку
Материалы о злоупотреблении полномочиями экс-главой Челябинской области направлены в ГУЭБиПК МВД на дополнительную проверку. Ранее дело против Бориса Дубровского было закрыто
Борис Дубровский (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Следственный департамент МВД направил материалы дела о превышении должностных полномочий бывшим губернатором Челябинской области Борисом Дубровским на повторную проверку в Главное управление экономической безопасности МВД. Обжаловать прекращение дела, в котором фигурирует Дубровский, у Генпрокуратуры попросил Центр антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока». РБК ознакомился с ответами МВД и Генпрокуратуры сотрудникам ЦАП.

«Федеральная антимонопольная служба собрала большой массив доказательств о причастности Бориса Дубровского к картелю, — заявил РБК руководитель Челябинского филиала ЦАП Ярослав Щербаков. — Мы не оставим нарушения без ответа и доведем эту историю до логического финала».

О возбуждении уголовного дела 11 октября сообщил адвокат Игорь Трунов, защищавший предыдущего губернатора региона Михаила Юревича (он является фигурантом дела о взятках). Дело против Дубровского было возбуждено по ч. 2 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ущерб по нему оценивался в 20 млрд руб. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила, что более 90% контрактов на строительство дорог на территории Челябинской области в 2015–2018 годах было заключено с компанией «Южуралмост». Это стало следствием реализации сразу двух антиконкурентных соглашений. По данным ФАС, участниками сговора были министерство дорожного хозяйства и Дубровский, тогда — глава региона.

Через день после объявления об этом губернатор ушел в отставку, через десять дней после возбуждения дело было закрыто. Позже в интервью РБК Дубровский назвал надуманными обвинения ФАС, а информацию о возбуждении против него дела счел фейком. Источник РБК, близкий к Кремлю, утверждал, что Дубровский после отставки практически постоянно проживает в Швейцарии.

Назначение дополнительной проверки после отмены возбуждения дела — распространенная практика, в таких случаях материалы, как правило, «умирают», сказал РБК адвокат Дубровского Рустам Курмаев. По его словам, после отмены возбуждения дела материал сначала поступил в антикоррупционное управление МВД (ГУЭБиПК), а затем был спущен в полицию Челябинской области. «Итог проверки мне не известен, но я на 99% уверен, что там был отказ в возбуждении уголовного дела», — утверждает Курмаев.

В качестве основания для отмены возбуждения дела начальник управления Следственного департамента МВД указал, что решение ФАС, которое легло в основу дела, являлось предметом спора в арбитражном суде. Решение, где ФАС констатировала связь между Дубровским и руководством компании «Южуралмост», оспаривала последняя; экс-губернатор был привлечен к тяжбе в качестве третьего лица. 16 декабря Арбитражный суд Москвы вынес решение по этому спору: он встал на сторону «Южуралмоста» и отменил решение антимонопольщиков, сообщил РБК Курмаев.

В отношении Михаила Юревича, который руководил регионом до Дубровского, также заведено дело. Его обвиняют в получении взяток, весной 2017 года он был заочно арестован. Как было известно тогда, экс-губернатор находился в Лондоне на лечении.

Авторы: Евгения Кузнецова, Маргарита Алехина
Теги: Борис Дубровский, уголовное дело
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Политика
Экс-глава Челябинской области назвал новость об уголовном деле фейком
Политика
ФАС назвала челябинского губернатора участником антиконкурентного сговора
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter