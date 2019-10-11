Стало известно о переезде попавшего под следствие губернатора в Швейцарию

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский, которого подозревают в превышении служебных полномочий, уехал в Швейцарию. Об этом РБК сообщил источник, близкий к администрации президента. Информацию об отъезде подтвердил источник ТАСС, знакомый с материалами дела.

По словам собеседника РБК, Дубровский после отставки весной этого года практически постоянно проживает в Швейцарии.

Уголовное дело против Дубровского возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Период, в который по версии следствия, были совершены преступления, 2016 — 2018 года. Пост губернатора Челябинской области он занимал с января 2014 года по март 2019 года.

В отставку Дубровский ушел после возникновения к нему претензий со стороны Федеральной антимонопольной службы. Ведомство утверждало, что Дубровский и подчиненное ему министерство дорожного хозяйства и транспорта заключали антиконкурентные договора с компанией «Южуралмост», акционером которой был бизнесмен Сергей Вильшенко. В результате, с 2015 по 2018 год именно эта компания получила 90% контрактов на строительство дорог в области.