Экс-глава Челябинской области назвал новость об уголовном деле фейком

Бывший челябинский губернатор в интервью РБК назвал «надуманными» обвинения ФАС в заработке на монополизации дорожных контрактов. По его словам, он не эмигрировал в Швейцарию, хотя и признал, что периодически навещает там дочь

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский в первом блиц-интервью после отставки ответил на обвинения ФАС в обогащении на дорожных контрактах. Он заявил, что решение ФАС оспаривается в арбитражном суде, а новость о возбуждении уголовного дела по материалам проверки — «фейк», про который ему ничего неизвестно, и никаких уведомлений от силовиков ему не приходило.

ФАС обвиняла его в том, что в период руководства регионом он помог «Южуралмосту» монополизировать рынок дорожных контрактов в области. Экс-губернатор объяснил, компания побеждала в тендерах как крупное и технически оснащенное предприятие при том, что конкурентная среда в регионе все эти годы сохранялась.

Дубровский назвал «надуманными» утверждения антимонопольщиков, что бизнесмен Сергей Вильшенко (ему принадлежит «Южуралмост») и одна из его подчиненных Екатерина Краснихина через Татьяну Солончак зачислили 34 млн руб на счет ЗАО «Виста», владельцем которой он вскоре стал. Он также отметил, что Солончак, которой подрядчики перечислили деньги и написали на нее завещания, — не его гражданская супруга.

Слухи о возврате на родину только для продления лицензии на оружие губернатор также назвал абсурдными. По словам Дубровского, после отставки он остается гражданином России, и не эмигрировал в Швейцарию, где у него нет ни счетов, ни недвижимости. При этом он признал, что «изредка» приезжает «в Швейцарию по туристической визе, чтобы встретиться с дочерью».

На вопрос, вернется ли бывший губернатор в Россию, Дубровский пояснил, что как «свободный человек самостоятельно принимает решения о своем местонахождении» и будет находиться в России когда захочет.