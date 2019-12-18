Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 62,53 (-0,24) Quote, 17 дек, 13:23
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 69,68 (-0,26) Quote, 17 дек, 13:23
Как быстро собраться в поездку на машине: 3 важных решения РБК и Subaru, 09:44 Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину Бизнес, 09:40 Мужчина погиб после падения под поезд в московском метро Общество, 09:40 Появилось видео шайбы-лакросс Свечникова за «Каролину» в матче НХЛ Спорт, 09:34 Минздрав попросил учитывать показания пациента при закупках лекарств Общество, 09:32 Число жертв хлопка газа в Тюмени выросло до двух человек Общество, 09:24 Когда соседи шумят: что раздражает больше всего РБК и ROCKWOOL, 09:14 СМИ узнали о признании США бесполезности мер против «Северного потока-2» Политика, 09:09 За пытки женщины на Сахалине осудили трех полицейских Общество, 09:03 Я здесь постою: как попасть со своим товаром в сети и маркетплейсы Pro, 09:01 Губернатор Калужской области перейдет в Совет Федерации Политика, 09:00 ЛУКОЙЛ, Micron, нефть: за какими котировками следить сегодня Quote, 09:00 Выпуск «Красавы» о проблемах болельщиков в России удалили с Youtube Спорт, 08:55 В США заявили о проблемах с финансированием для участия в «Экспо-2020» Экономика, 08:46
Политика ,  
0 
СМИ узнали о признании США бесполезности мер против «Северного потока-2»
По данным Bloomberg, Вашингтон считает, что законопроект по санкциям «слишком запоздал» и не сможет повлиять на завершение строительства газопровода. Вместо этого Штаты могут сосредоточиться на других российских энергопроектах
Фото: Aксель Шмидт / Nord Stream 2

У США почти нет рычагов влияния на Россию и Германию для того, чтобы помешать завершению реализации проекта «Северный поток-2», пишет Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников администрации США. По их словам, Вашингтон признает «провал многолетних усилий», направленных на предотвращение строительства газопровода, который Штаты считают угрозой европейской безопасности.

Как заявил на условиях анонимности один из собеседников агентства, законопроект с санкциями «слишком запоздал, чтобы оказать какое-либо влияние» на газопровод, строительство которого практически завершено. По его словам, вместо этого власти США попытаются создать препятствия для реализации других российских энергетических проектов.

Bloomberg называет такую позицию «редкой уступкой» со стороны властей США: создание помех для газопровода было одним из приоритетов администрации Трампа.

Сенат США одобрил законопроект с санкциями против «Северного потока — 2»
Политика

Поправки о санкциях в отношении «Северного потока-2» содержатся в тексте законопроекта о бюджете Пентагона на 2020 год. Накануне документ одобрил американский сенат. Он подразумевает, что ограничительные меры будут введены против иностранных компаний, которые предоставляют суда для строительства газопровода. Санкции также предусмотрены для «Турецкого потока».

Как ранее сообщала газета Bild, президент США может подписать закон не позднее пятницы, 20 декабря. Санкции вступят в силу стразу после этого.

Оператором «Северного потока-2» выступает дочерняя компания «Газпрома» Nord Stream 2. Газопровод проходит по дну Балтийского моря в Германию, в том числе через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Планируется, что его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год.

«Северный поток-2» заработает в середине следующего года, говорил российский вице-премьер Дмитрий Козак.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Северный поток-2», санкции, США
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
СМИ узнали об ожиданиях ФРГ скорых санкций против «Северного потока-2»
Политика
СМИ узнали о продвижении «Северного потока-2» высланным из ФРГ дипломатом
Политика
В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока-2»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter