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Клишас предложил дать врио губернаторов право назначать сенаторов
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Клишас предложил дать врио губернаторов право назначать сенаторов
Политика, 21:42
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Клишас предложил дать врио губернаторов право назначать сенаторов
Временно исполняющим обязанности глав регионов следует разрешить назначать сенаторов, предлагают авторы законопроекта. Также они предлагают упростить для врио глав субъектов механизм назначения представителей региона в Совфед
Андрей Клишас (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Сенаторы Андрей Клишас и Андрей Кутепов внесли в Госдуму законопроект (текст есть у РБК), позволяющий врио губернаторов назначать сенаторов в верхнюю палату.

Решение о назначении должно быть принято не позднее чем через десять дней после вступления врио губернатора в должность. Кандидатом в Совфед может стать депутат регионального заксобрания, если он отвечает всем требованиям закона «О порядке формирования Совета Федерации». А если все депутаты заксобрания избраны по одномандатным округам, то назначенный сенатором парламентарий может совмещать работу в заксобрании и Совфеде.

Законопроект предполагает, что врио губернаторов получат право назначать в верхнюю палату депутатов региональных парламентов, не дожидаясь отказа от претензий на место в верхней палате людей, шедших в тройке кандидатов в сенаторы от покинувшего пост губернатора.

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Ранее все кандидаты в сенаторы из списка кандидата на предшествующих выборах демонстрировали договороспособность, готовы уступить и написать добровольно заявления об отказе от претензий, отмечает политолог Константин Калачев. «Но времена меняются. Судя по всему, есть проблема с тем, что не с каждым из шедших с кандидатом на предшествующих выборах можно договориться», — объясняет он.

Клишас и Кутепов — главы профильных комитетов, поэтому законопроект, с большой вероятностью, будет принят, заметил он. Идея правильная, прокомментировал законопроект собеседник РБК в думском комитете по регламенту.

Сейчас случаи, когда полномочия сенаторов прекращаются досрочно в период, когда регионом руководит врио губернатора, законом не урегулированы, отмечается в пояснительной записке. «Внесение предлагаемых изменений станет гарантией преемственности деятельности представителей в Совете Федерации от регионального исполнительного органа государственной власти», — сказал РБК соавтор документа Андрей Клишас.

По закону «О порядке формирования Совета Федерации», каждый кандидат на выборах губернатора при регистрации должен представить трех потенциальных сенаторов. Победитель выбирает для назначения в Совфед одного из губернаторской тройки. Срок полномочий сенатора совпадает со сроком полномочий главы региона. Если губернатор покидает свой пост досрочно, его сенатор остается до конца срока полномочий. Если сенатор досрочно уходит в отставку, его место занимает следующий представитель губернаторской тройки. В том случае, если оба оставшихся участника «тройки» отказываются от сенаторского кресла, губернатор имеет право назначить в Совфед депутата регионального заксобрания.

Законопроект, судя по составу авторов, явно разработан при поддержке администрации президента и должен быть быстро принят, отмечает политолог Александр Пожалов.

«Ситуативно этот законопроект может позволить быстро перейти в Совфед только что ушедшим в отставку губернаторам, у которых возникли трудности с делегированием от регионального парламента, или тем губернаторам, которые в ближайшее время должны покинуть пост», — поясняет Пожалов. Например, в Курской области, если экс-губернатор Александр Михайлов получает депутатский мандат, он может быть назначен сенатором не обязательно от облдумы, а от врио губернатора.

Не всегда региональному парламенту будет удобно отозвать сенатора от законодательной власти под бывшего губернатора, это может еще на старте создать почву для ненужных разногласий с новым главой региона, продолжает Пожалов. «А вот досрочный отзыв сенатора от исполнительной власти в случае замены губернатора — это абсолютно логично и оправданно», — считает он.

В стратегическом плане эта инициатива будет важна для новых врио губернаторов из числа федеральных управленцев, не связанных с регионом или давно покинувших его, а таковых немало среди назначенцев последних волн. «Перед губернаторами-«варягами» сразу встает задача выстраивания с нуля отношений с местными элитами. Делегирование в Совфед вместо сенатора от прежнего губернатора кого-то из депутатов заксобрания — возможность заручиться поддержкой местной элитной группы еще перед выборами», — уверен Пожалов.

Политолог приводит в пример ситуацию в Приморье. «Там одним из многих факторов поражения «варяга» Тарасенко на выборах стало то, что его штаб включил в сенаторскую тройку экс-министра МЧС Пучкова, чем усилил негативный имидж кандидата от Москвы. Это грозило прекращением полномочий уважаемой в крае Светланы Горячевой», — объясняет Пожалов. Кожемяко сейчас как раз исправляет эту ошибку, заявив о готовности сохранить сенаторские полномочия Горячевой, заключает он.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Совет Федерации , врио главы , сенаторы , Андрей Клишас
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