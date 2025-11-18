Каллас назвала повреждение железной дороги в Польше терроризмом

Каллас назвала диверсию в Польше терроризмом. Польские спецслужбы обвинили в ней «разведслужбы с Востока». Польские власти с обвинениями России «запутались в трех соснах», говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Кая Каллас (Фото: Andrej Ivanov / Getty Images)

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас обвинила Москву в диверсии, произошедшей накануне на железной дороге в Польше, и призвала считать это терроризмом. Об этом она заявила на мероприятии Bloomberg во вторник, 18 ноября.

«Эти диверсии, которые они организуют на наших территориях в разных странах, чрезвычайно, чрезвычайно серьезны», — сказала она.

Каллас также добавила, что такие инциденты, следует называть «государственным терроризмом».

Накануне польская полиция сообщила о повреждении путей на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разрушение произошло в результате диверсии. Поезд остался на рельсах, никто из пассажиров и членов бригады не пострадал. Позднее еще один инцидент произошел в районе города Пулавы. Польская прокуратура возбудила дело о теракте.

Вскоре пресс-секретарь координатора польских спецслужб Яцек Добжиньский обвинил в повреждении железной дороги «разведслужбы с Востока», подразумевая под ними Россию.

На следующий день Туск заявил, что польские спецслужбы выяснили личности тех, кто подозревается в диверсиях. Как он отметил, речь идет о гражданине Украины и одном из жителей Донбасса. Премьер подчеркнул, что оба случая были спланированными и имели исполнителей, которые пытались вызвать железнодорожную катастрофу. Он также добавил, что эти люди, двое граждан Украины, долгое время сотрудничали с российской разведкой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения России в диверсиях в Польше, назвал «совсем странным», если «первым делом не обвинили Россию». Песков отметил, что наличие в числе подозреваемых в повреждениях железнодорожных путей в Польше граждан Украины — примечательный факт. «Примечателен, конечно, на месте поляков, на месте немцев, французов, я бы, наверное, задумался», — добавил он.

Песков также провел аналогию со взрывами на газопроводах «Северный поток» и отказом польской стороны в выдаче подозреваемых в этой атаке. «Давайте вспомним «Северные потоки», взрывы, украинцы. Поляки задерживают подозреваемого в причастности. Требования выдать из Германии. Что делают поляки? Не выдают. Они запутались, они запутались в трех соснах», — сказал пресс-секретарь.