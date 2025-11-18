 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Госдуме решили обратиться к правительству по угрозе конфискации активов

Володин поручил обратиться к кабмину из-за угроз конфискации активов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Володин поручил депутатам подготовить обращение к правительству из-за угроз изъятия российских активов в Европе. Поводом стало письмо главы ЕК к лидерам ЕС с описанием схемы использования активов. Москва считает это воровством
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании поручил подготовить обращение к правительству в связи с возможным изъятием российских активов в Европе. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.

«На этой неделе направим в правительство всем, чтобы уже правительство РФ предложило меры ответные, подчеркиваю, которые мы должны будем принять в случае, если наши активы начнут воровать», — сказал Володин. Рассмотреть документ планируется на заседании палаты парламента 20 ноября.

Поводом для этого стала отправка главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен  странам ЕС писем с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя альтернативными опциями финансирования Украины, основанными на займах.

Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров назвал высказывания председателя ЕК «призывом к хищению собственности» и предложил обратиться к правительству принять встречные меры в случае конфискации российских активов. Володин его предложение поддержал.

В октябре лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли договориться о «репарационном займе» на €140 млрд за счет заблокированных российских активов, которые хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия настаивает на гарантиях от других европейских стран, что ей одной не придется брать на себя все риски.

NYT написала об отсутствии у ЕС «плана Б» для Киева без активов России
Политика
Фото:Андрей Андриенко / Reuters

Использование российских активов — один из трех вариантов срочного финансирования Украины, предложенных фон дер Ляйен. Она отметила, что эта опция будет самой эффективной, а два остальных сценария потребуют расходов стран ЕС. В то же время некоторые страны ЕС не спешат предоставлять гарантии для Бельгии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что его страна не окажет поддержки, если средства пойдут на военные расходы.

Москва неоднократно указывала, что считает незаконными санкции Запада и требует их отмены. В Кремле отмечали, что Россия никогда не откажется от прав на заблокированные активы. В российском МИДе предупреждали, что сочтут любые действия с замороженными активами «воровством».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Госдума Вячеслав Володин конфискация имущества активы правительство
Вячеслав Володин фото
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Материалы по теме
NYT написала об отсутствии у ЕС «плана Б» для Киева без активов России
Политика
Politico узнало, чем грозит Киеву отказ Бельгии изымать российские активы
Политика
Ермак назвал замороженные активы России жизненно важными для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
В Томске военного осудили за разжигание ненависти к сослуживцам Общество, 14:27
Индикатор Баффетта для японского рынка акций достиг рекордных 179% Инвестиции, 14:20
В Румынии разрешили вернуться жителям села после пожара судна на Украине Политика, 14:19
В СНБО назвали дату возвращения Умерова на Украину Политика, 14:18
В Свердловской области вводят ограничения на продажу энергетиков Общество, 14:14
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
В Новосибирске завершился шестидневный профориентационный фестиваль Отрасли, 14:13
Почти 90% россиян отложили покупку жилья более чем на два года Недвижимость, 14:11
Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Госдума приняла во втором чтении проект госбюджета на три года Экономика, 14:07
Власти сообщили о серьезных повреждениях Старобешевской ТЭС после атаки Политика, 14:03
WB предупредила о «страданиях миллионов» в случае ограничения скидок Бизнес, 14:03