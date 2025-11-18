В Госдуме решили обратиться к правительству по угрозе конфискации активов

Володин поручил депутатам подготовить обращение к правительству из-за угроз изъятия российских активов в Европе. Поводом стало письмо главы ЕК к лидерам ЕС с описанием схемы использования активов. Москва считает это воровством

Вячеслав Володин (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании поручил подготовить обращение к правительству в связи с возможным изъятием российских активов в Европе. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.

«На этой неделе направим в правительство всем, чтобы уже правительство РФ предложило меры ответные, подчеркиваю, которые мы должны будем принять в случае, если наши активы начнут воровать», — сказал Володин. Рассмотреть документ планируется на заседании палаты парламента 20 ноября.

Поводом для этого стала отправка главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен странам ЕС писем с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя альтернативными опциями финансирования Украины, основанными на займах.

Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров назвал высказывания председателя ЕК «призывом к хищению собственности» и предложил обратиться к правительству принять встречные меры в случае конфискации российских активов. Володин его предложение поддержал.

В октябре лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли договориться о «репарационном займе» на €140 млрд за счет заблокированных российских активов, которые хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Бельгия настаивает на гарантиях от других европейских стран, что ей одной не придется брать на себя все риски.

Использование российских активов — один из трех вариантов срочного финансирования Украины, предложенных фон дер Ляйен. Она отметила, что эта опция будет самой эффективной, а два остальных сценария потребуют расходов стран ЕС. В то же время некоторые страны ЕС не спешат предоставлять гарантии для Бельгии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что его страна не окажет поддержки, если средства пойдут на военные расходы.

Москва неоднократно указывала, что считает незаконными санкции Запада и требует их отмены. В Кремле отмечали, что Россия никогда не откажется от прав на заблокированные активы. В российском МИДе предупреждали, что сочтут любые действия с замороженными активами «воровством».