NYT написала об отсутствии у ЕС «плана Б» для Киева без активов России

NYT: у ЕС нет «хорошего плана Б» для Киева без российских активов

В случае провала инициативы о финансировании Украины за счет замороженных российских активов у ЕС нет «хорошего плана Б», пишет газета. Москва считает возможную конфискацию своих активов воровством

Фото: Андрей Андриенко / Reuters

Европейский союз намерен обеспечить военную помощь Украине, используя кредит, обеспеченный замороженными российскими активами, находящимися в Бельгии. Если это не получится, «хорошего плана Б» у союза нет, пишет The New York Times.

С инициативой о репарационном кредите для Украины в сентябре выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Предполагается, что Киев должен будет погасить его только после того, как Москва возместит ущерб.

Однако против такого предложения выступила Бельгия, где расположен депозитарий Euroclear, именно там находится значительная часть заблокированных российских активов. Брюссель опасается юридических рисков и возможных исков со стороны России, реализация плана с репарационным кредитом оказалась под угрозой.

Альтернативы, которые рассматривает ЕС — выпуск совместного долга или предоставление Украине прямых грантов — связаны с финансовыми сложностями и политическим сопротивлением со стороны некоторых стран. Так, совместное заимствование было бы дорогим, с процентными расходами, а прямые гранты нагрузили бы бюджеты и так задолжавших стран, говорится в материале.

В октябре лидеры ЕС на саммите в Брюсселе не смогли договориться о «репарационном займе» на €140 млрд за счет заблокированных российских активов, которые хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Решение было отложено до декабря. Бельгия настаивает на гарантиях от других европейских стран, что ей одной не придется брать на себя все риски, связанные с использованием российских активов. Однако лидеры Евросоюза подтвердили готовность финансировать украинские потребности еще до 2027 года.

«Очевидно, что план Б менее хорош, чем план А», — сказал NYT соучредитель исследовательской организации Bruegel в Брюсселе и сотрудник вашингтонского Института международной экономики Петерсона (PIIE) Николя Верон.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявила, что, хотя существуют два других варианта, кредит с использованием замороженных активов России «является наиболее эффективным способом поддержать обороноспособность Украины и ее экономику». В то же время некоторые страны ЕС не спешат предоставлять гарантии для Бельгии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил, что его страна не окажет поддержки, если средства пойдут на военные расходы.

Еврокомиссия признала риск того, что выделение Киеву кредита за счет замороженных активов России будет воспринято Москвой как конфискация, но тем не менее предостерегла от «поиска идеальных или простых решений, которых не существует», пишет NYT.

В сентябре Bloomberg сообщал, что Международный валютный фонд (МВФ) убедил украинское правительство значительно увеличить прогноз дополнительного финансирования до конца 2027 года. Изначально Киев оценивал дефицит внешнего финансирования почти в $38 млрд, но в ходе переговоров с МВФ эта сумма выросла до $65 млрд. По словам чиновников, главный донор Украины — Евросоюз — планирует предоставить большую часть этой суммы за счет средств, полученных от замороженных российских активов.

По словам европейских чиновников, Украине потребуется новая финансовая помощь к марту или апрелю. Однако пока не ясно, удастся ли странам блока достичь соглашения к следующей встрече лидеров 18 декабря, отмечает NYT.

При разработке возможных вариантов финансирования Украины в 2026–2027 годах ЕК исходит из того, что военный конфликт прекратится в конце 2026-го, писала «Европейская правда» со ссылкой на письмо фон дер Ляйен лидерам Евросоюза. Украине грозит «серьезный экономический тупик» в новом году без постоянной финансовой поддержки со стороны блока, считает она. По оценкам Еврокомиссии, страна будет нуждаться в €135,7 млрд в ближайшие два года. Из этой суммы €83,4 млрд необходимы для финансирования армии, а еще €55,2 млрд — для поддержки экономики и покрытия бюджетного дефицита.

Глава Euroclear Валери Урбен не исключила обращения в суд, если ЕС решит конфисковать замороженные активы и будет принуждать депозитарий к такому шагу. Если санкции против России когда-нибудь будут отменены, Москва может в любой момент «постучать к нам в дверь и потребовать вернуть средства», считает она. «Кто тогда вернет нам €140 млрд, которые мы ей должны?» — поинтересовалась Урбен.

В Кремле предупреждали, что желающие незаконно присвоить российские активы подвергнутся судебному преследованию — как отдельные лица, так и страны. Москва считает возможную конфискацию своих активов воровством.