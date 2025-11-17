Коломойский сравнил группу соратника Зеленского с итальянской мафией
Группа фигурантов коррупционного дела во главе с предпринимателем Тимуром Миндичем организационно была схожа с мафией, поскольку имела общак, заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский на заседании суда, передает «Интерфакс-Украина».
Он упоминает Сергея Шефира (совладелец студии «Квартал 95», который владеет 37,5% компании, Миндич — 50%), а также вице-премьера Алексея Чернышева.
«Ну, Шефир появился из общака за Чернышева заплатить залог. Кстати, в Италии, там есть такой показатель мафии: если есть общак — это первый признак того, что существует мафиозная связь... Это и есть признак — помощь семьям и так далее», — сказал Коломойский.
На том же заседании он отказался считать Миндича главой мафии: «Он чистый черт. <...> Ну, он подай, принеси, причеши... Причем тут миллионы долларов. Бедный Тимурчик [Миндич], попал как кур в ощип, весь мир на ушах. Если бы они знали этого дурака, что он вообще на это не способен. <...> Санкции какие-то, смешно. Ну, это только начало», — добавил бизнесмен.
Коломойский более двух лет находится в СИЗО, его подозревают в легализации более 500 млн грн ($13,6 млн) в 2013–2020 годах путем вывода за границу через подконтрольные банки, а также в завладении 9,2 млрд грн ($250 млн) Приватбанка, который он основал в 1992 году.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября раскрыло коррупционную схему в «Энергоатоме»: преступная группа получала откаты в размере 10–15% от контрактов и, по данным бюро, отмыла около $100 млн.
Зеленский поддержал все действия антикоррупционных органов и потребовал наказать виновных, подчеркнув, что каждая отрасль и каждый, «кто строил схемы», должны получить четкий процессуальный ответ. 13 ноября он ввел санкции против Миндича. Министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук ушли в отставку.
