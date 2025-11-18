Reuters узнал условие Трампа для поддержки законопроекта о санкциях

Президент США Дональд Трамп готов подписать законопроект о санкциях против России при условии, что сохранит за собой право окончательного решения в отношении любых ограничений, сообщил Reuters высокопоставленный чиновник Белого дома.

На вопрос, готов ли Трамп поддержать законопроект, собеседник ответил: «Он его подпишет. Он дал об этом знать вчера вечером».

Однако Белый дом будет настаивать гарантиях того, что республиканец сохранит контроль над санкциями, сказал чиновник. «Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было положение, гарантирующее президенту право окончательного принятия решения по санкциям», — пояснил он. «Поэтому, если это будет включено, я думаю, президент рассмотрит возможность подписания законопроекта», — добавил собеседник.

Он также сообщил, что администрация президента продолжает вести переговоры с Россией о прекращении конфликта.

