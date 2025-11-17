Грэм заявил о движении «сокрушительных» санкций против России в конгрессе

Линдси Грэм (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Законопроект о санкциях против России «с благословения президента [США Дональда] Трампа» продвинется в конгрессе, сообщил в Х автор законопроекта о «сокрушительных» санкциях сенатор Линдси Грэм.

По его словам, законопроект о санкциях против России предоставит Трампу больше инструментов для прекращения конфликта на Украине и позволит завершить его «достойно, справедливо, раз и навсегда».

В апреле сенаторы Грэм и Ричард Блюменталь предложили законопроект о санкциях против России. Он предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на длительный мир с Украиной.

Материал дополняется