Грэм заявил о движении «сокрушительных» санкций против России в конгрессе
Законопроект о санкциях против России «с благословения президента [США Дональда] Трампа» продвинется в конгрессе, сообщил в Х автор законопроекта о «сокрушительных» санкциях сенатор Линдси Грэм.
По его словам, законопроект о санкциях против России предоставит Трампу больше инструментов для прекращения конфликта на Украине и позволит завершить его «достойно, справедливо, раз и навсегда».
В апреле сенаторы Грэм и Ричард Блюменталь предложили законопроект о санкциях против России. Он предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты, если Россия не согласится на длительный мир с Украиной.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине
Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа
Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ
Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине
В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией
В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая