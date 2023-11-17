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Политика ,  
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Песков заявил, что следующий президент должен быть «таким же, как Путин»

Песков: следующий президент России должен быть таким же, как Путин
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Следующий президент России должен быть «таким же, как Путин», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Таким же», — ответил Песков на вопрос, каким должен быть следующий президент. «Или другим, но таким же», — добавил пресс-секретарь.

По мнению Пескова, Путин победит на президентских выборах, если решит баллотироваться. «Пока еще Путин не сообщал о своем намерении баллотироваться. Но я искренне хочу верить, что он это сделает. Я не сомневаюсь, что он победит на выборах, не сомневаюсь, что он дальше будет нашим президентом. А там видно будет», — сказал Песков.

Песков напомнил, что Путин пока не объявлял о выдвижении на выборах
Политика
Владимир Путин

В начале ноября Песков напоминал, что Путин пока не объявлял о своем выдвижении на выборах. «Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась», — говорил он. Летом в интервью The New York Times он заявил, что «господин Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов». Позже Песков пояснил РБК, что выражал свое личное мнение.

«В остальном был вопрос [The New York Times] про выборы и был ответ такой, что выборы, хотя являются требованием демократии и сам Путин решил их проводить, но теоретически их можно даже не проводить. Потому что уже очевидно, что Путин будет избран. Это мое абсолютно личное мнение. Ну вот они таким образом это переврали», — сказал он.

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Владимир Путин Дмитрий Песков президент выборы президента
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