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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ заявила о наступлении на Газу с севера и юга

ЦАХАЛ: израильские войска наступают на Газу с севера и юга
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ЦАХАЛ продолжает наступление в районе Газы: войска продвигаются с севера и юга, сообщила армейская пресс-служба. В боях с ХАМАС задействованы инженерные войска, пехота и бронетанковые подразделения при содействии ВВС
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Израильские войска приступили к новой фазе военной операции и ведут наступление на Газу сразу по двум направлениям: с юга — в районе Зейтун, и с севера — в районе Джабалии. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

Наступление на юге ведет 36-я дивизия, а на севере — 162-я дивизия. Как уточнили в пресс-службе, именно в Джабалии находится центр командования бригады ХАМАС «Северная Газа» и «один из наиболее значительных оплотов террористов».

В боевых действиях со стороны ЦАХАЛ задействованы инженерные войска, пехота и бронетанковые подразделения при содействии ВВС. «В ходе столкновений было убито множество террористов, войска нанесли удары по большому количеству объектов террористической инфраструктуры, включая подземную инфраструктуру и важные объекты террористической организации», — заявили в пресс-службе.

ЦАХАЛ заявила о наступлении на Газу с севера и юга
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Фото:Anas al-Shareef / Reuters

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны с ХАМАС. За день до этого ЦАХАЛ объявила о «расширении» действий военных в секторе Газа. По словам Нетаньяху, сухопутные войска «прошли через ворота Газы, вошли в логово зла». Целью он назвал уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

6 ноября ЦАХАЛ сообщила об окружении Газы и фактическом разделении региона на северную и южную части. Спустя два дня Тель-Авив заявил, что ХАМАС потерял контроль над севером анклава. 16 ноября ЦАХАЛ сообщила о захвате западной части Газы и начале новой фазы операции.

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Сектор Газа де-юре является одной из двух изолированных друг от друга территорий частично признанного государства Палестина, а фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС. Регион расположен на берегу Средиземного моря, имеет сухопутные границы с Израилем и Египтом (со стороны Синайского полуострова). Площадь сектора Газа составляет 360 кв. км (длина 40 км, ширина 6–12 км), в нем, предположительно, проживают свыше 2 млн человек.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
сектор Газа наступление ЦАХАЛ ХАМАС Израиль
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