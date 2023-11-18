 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Перевозивший зерно из Одессы балкер подорвался на мине в Черном море

Reuters: перевозивший украинское зерно балкер подорвался на мине в Черном море
Сюжет
Военная операция на Украине
Судно под флагом Либерии, перевозившее зерно из Одессы, столкнулось с плавучей миной, сообщил источник Reuters. «Думская» пишет, что мина взорвалась вдали от судна, однако капитан все равно подал сигнал тревоги
Фото: Сергей Смолинцев / Reuters
Фото: Сергей Смолинцев / Reuters

Балкер, перевозивший зерно из украинского порта, подорвался на мине в Черном море, сообщает Reuters со ссылкой на морских специалистов и источник в правительстве Украины.

Четыре источника агентства заявили, что балкер Georgia S, идущий под флагом Либерии с грузом пшеницы, вышел из порта Южный в Одесской области и, находясь в открытом море, «был атакован». По данным источника в украинском правительстве, судно столкнулось с плавучей миной.

Как отмечает агентство, балкер направлялся в румынский порт Констанца.

О столкновении Georgia S с миной также пишет одесское издание «Думская». По его данным, взрывное устройство сработало вдали от балкера, но капитан все равно подал сигнал бедствия

В Турции опровергли сообщения о столкновении судна с миной в Черном море
Общество
Фото:kafkametler.com

Украина открыла временные маршруты для гражданских судов в Черном море 10 августа, после того, как Россия вышла из «зерновой следки». Они предназначены для торговых судов, которые следуют в порты Черноморск, Одесса, Южный и обратно. При этом в Киеве отказались давать судам гарантии безопасности. В ВМС предупредили, что сохраняется минная опасность и «угроза со стороны России».

ФСБ России еще в прошлом году предупреждала о том, что некоторые мины, установленные украинскими военными на подходах к черноморским портам, из-за обрыва тросов под воздействием течений стали дрейфовать в Черном море.

После выхода из «зерновой сделки» российское Минобороны заявило, что с 20 июля будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов, а значит, законными целями российских войск. В министерстве уточнили, что страны, под флагами которых идут суда, следующие в порты Украины, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Ранее в Кремле говорили, что Киев использовал зеленые коридоры в военных целях.

Читайте на РБК Pro
«Битва» за Пермский бассейн: зачем ExxonMobil покупает Pioneer
Юань, лира или дирхам: как расплачиваться с иностранными контрагентами
Что ждет инвесторов в случае третьей мировой войны — The Economist
На чем богатейшая селф-мейд американка сделала миллиарды в IT к своим 80

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Одесса Черное море зерно Украина сухогруз Военная операция на Украине
Материалы по теме
Гутерриш признал сложности с возобновлением зерновой сделки
Политика
Зеленский анонсировал новый зерновой коридор через Молдавию и Румынию
Политика
Совбез Турции обсудил возобновление зерновой сделки и мир на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
NYT узнала, каким будет следующий этап операции ЦАХАЛа в секторе Газа Политика, 20:44
В Москве завели уголовное дело после стрельбы у банка и кражи ₽300 млн Общество, 20:40
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 20:36
Обладателя Кубка Стэнли задержали из-за домашнего насилия Спорт, 20:35
В Минобороны Эстонии заявили, что самолеты не изменят ход боев на Украине Политика, 20:17
Что такое эйджизм и как не допускать его на работе РБК и МТС, 20:12
Перевозивший зерно из Одессы балкер подорвался на мине в Черном море Политика, 19:44
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 19:39
В Хельсинки прошел митинг против закрытия КПП на границе с Россией Политика, 19:37
Губернатор сообщил об обстреле деревни Грудская в Брянской области Политика, 19:28
СКА обыграл «Локомотив», одержав пятую подряд победу в чемпионате КХЛ Спорт, 19:24
SpaceX назвала причину второй неудачи с «самой мощной в истории» ракетой Технологии и медиа, 19:22
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Иосиф Кошелевич Общество, 19:12
Даниил Медведев проиграл в полуфинале Итогового турнира ATP Спорт, 19:10