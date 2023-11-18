Перевозивший зерно из Одессы балкер подорвался на мине в Черном море

Судно под флагом Либерии, перевозившее зерно из Одессы, столкнулось с плавучей миной, сообщил источник Reuters. «Думская» пишет, что мина взорвалась вдали от судна, однако капитан все равно подал сигнал тревоги

Фото: Сергей Смолинцев / Reuters

Балкер, перевозивший зерно из украинского порта, подорвался на мине в Черном море, сообщает Reuters со ссылкой на морских специалистов и источник в правительстве Украины.

Четыре источника агентства заявили, что балкер Georgia S, идущий под флагом Либерии с грузом пшеницы, вышел из порта Южный в Одесской области и, находясь в открытом море, «был атакован». По данным источника в украинском правительстве, судно столкнулось с плавучей миной.

Как отмечает агентство, балкер направлялся в румынский порт Констанца.

О столкновении Georgia S с миной также пишет одесское издание «Думская». По его данным, взрывное устройство сработало вдали от балкера, но капитан все равно подал сигнал бедствия

Украина открыла временные маршруты для гражданских судов в Черном море 10 августа, после того, как Россия вышла из «зерновой следки». Они предназначены для торговых судов, которые следуют в порты Черноморск, Одесса, Южный и обратно. При этом в Киеве отказались давать судам гарантии безопасности. В ВМС предупредили, что сохраняется минная опасность и «угроза со стороны России».



ФСБ России еще в прошлом году предупреждала о том, что некоторые мины, установленные украинскими военными на подходах к черноморским портам, из-за обрыва тросов под воздействием течений стали дрейфовать в Черном море.

После выхода из «зерновой сделки» российское Минобороны заявило, что с 20 июля будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов, а значит, законными целями российских войск. В министерстве уточнили, что страны, под флагами которых идут суда, следующие в порты Украины, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Ранее в Кремле говорили, что Киев использовал зеленые коридоры в военных целях.