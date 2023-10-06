В Турции опровергли сообщения о столкновении судна с миной в Черном море

Фото: kafkametler.com

Информация о том, что судно Kafkametler под турецким флагом подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии, не соответствует действительности. Об этом сообщило Управление мореходства Турции в соцсети X (прежнее название — Twitter).

«Взрыва на борту не произошло, и не было никакого подрыва на мине. Никаких признаков того, что это могло произойти, получено не было. На судне нет повреждений, и судно не может нести груз», — говорится в сообщении.

Сейчас Kafkametler направляется в Измаильский морской торговый порт в Одесской области Украины, уточнили в управлении.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что турецкий сухогруз подорвался на мине 5 октября в Черном море у берегов Румынии и получил незначительные повреждения.

По данным британской компании Ambrey, работающей в сфере морской безопасности, судно подорвалось на мине в 20,3 км к северу от Сулины в Румынии, недалеко от входа в Сулинский канал.

Как отмечается, сухогруз бросил якорь для оценки ущерба и возобновил движение спустя три часа после происшествия.

Источник в украинском правительстве подтвердил агентству, что судно подорвалось на мине, добавив, что это была, «вероятно, мина времен Второй мировой войны или десантные мины, которые были оставлены там в прошлом году».

ФСБ России неоднократно предупреждала о том, что некоторые мины, установленные украинскими военными на подходах к черноморским портам, из-за обрыва тросов под воздействием течений стали дрейфовать в Черном море.