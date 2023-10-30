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Палестино-израильский конфликт ,  
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FT узнала о тактике Израиля в боях в секторе Газа

FT: тактика Израиля позволяет использовать преимущество в огневой мощи над ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Ограниченные масштабы наступления Израиля на сектор Газа позволяют армии использовать преимущество в огневой мощи над ХАМАС и минимизировать собственные потери, пишет газета
Фото: Yasser Qudih / Reuters
Фото: Yasser Qudih / Reuters

Ограниченные масштабы наступления Израиля на сектор Газа дают возможность армии использовать преимущество в огневой мощи над ХАМАС и минимизировать собственные потери, страна также пытается избежать вовлечения других противников в войну, пишет газета Financial Times со ссылкой на действующих и бывших чиновников.

По словам одного из собеседников издания, тактически меньший, чем ожидалось, масштаб операции позволил наземным войскам облегчить прикрытие с воздуха при наступлении на некоторые районы севера сектора Газа, где ХАМАС годами готовился к обороне. Группировка проложила огромную сеть туннелей, получивших название «Метро Газы», а также имеет арсенал противотанкового орудий и самодельных взрывных устройств.

«Мы не рискуем. Когда наши солдаты маневрируют, мы делаем это с помощью мощной артиллерии и 50 самолетов над головой, уничтожая все, что движется», — сказал бывший заместитель командира дивизии «Газа» израильской армии Амир Авиви.

По словам чиновников, бои в секторе Газа будут интенсивными.

«Единственное, что хуже боя в городской местности, — это бой в развалинах городской местности. Там очень много мест, где они могут прятаться и устраивать засады», — пояснил экс-глава Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата. «Когда израильские войска становятся статичными, они становятся более уязвимыми. Поэтому вы видите их в медленном, но постоянном движении», — добавил он.

Кроме того, постепенное наращивание сил направлено на снижение вероятности присоединения к конфликту ливанской группировки «Хезболла», поддерживаемой Ираном. «Я думаю, что послание израильтянам [по поводу наземного наступления] является очень продуманным», — считает западный дипломат. «Они были обеспокоены тем, что «Хезболла» и Иран могут рассматривать наземное вторжение как повод для какой-то эскалации, поэтому они не назвали это наземным вторжением».

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Вечером 28 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны с ХАМАС. По его словам, прошлой ночью сухопутные войска «прошли через ворота Газы, вошли в логово зла». Главными задачами он назвал уничтожение ХАМАС и освобождение заложников.

На следующую ночь в сектор Газа вошли дополнительные силы израильской армии, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Он отметил, что масштаб наземной операции «постепенно расширяется».

Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что Израиль решил пока воздержаться от полномасштабного вторжения в сектор Газа и проводит поэтапную операцию. В ходе нее разведывательные подразделения продвигаются вглубь территории, контролируемой группировкой и после обнаружения боевиков ХАМАС вступают в бой с ними, чтобы выявить уязвимости. Действия израильской армии соответствуют предложению, с которым, по данным издания, выступал глава Пентагона Ллойд Остин.

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Теги
Елена Чернышова
Израиль ХАМАС сектор Газа
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