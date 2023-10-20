Россия прекратила действие соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве

Россия вышла из договора о приграничном сотрудничестве с Финляндией

Соглашение о содействии приграничному сотрудничеству страны заключили в 2012 году. Теперь МИД России должен уведомить Финляндию о принятом решении

Фото: Markku Ulander / IMAGO / Global Look Press

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения о содействии приграничному сотрудничеству с Финляндией, документ опубликовали в базе правовых актов.

«В соответствии со статьей 37 федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству», — говорится в постановлении.

МИД России должен уведомить Финляндию о принятом решении.

Соглашение между Финляндией и Россией было подписано в 2012 году. Согласно документу обе страны содействовали «укреплению и развитию приграничного сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды», занимались разработкой и реализацией стратегий территориального развития и повышали инвестиционную активность приграничных районов.

1 июня Россия и Финляндия прекратили совместные военные инспекции — тогда Москва денонсировала соглашение с Хельсинки о дополнительных военных оценочных визитах, которое стороны заключили в 2000 году. Последний раз в России инспекции проводили в 2020 году.