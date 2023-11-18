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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Суд ООН обязал Азербайджан обеспечить безопасность армян в Карабахе

Международный суд ООН обязал Баку обеспечить безопасность армян в Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Суд постановил, что Азербайджан должен обеспечить беспрепятственное возвращение в Нагорный Карабах тех, кто покинул эту территорию после ее перехода под контроль Баку, и не мешать уехать оставшимся
Фото: Astrig Agopian / Getty Images
Фото: Astrig Agopian / Getty Images

Международный суд ООН в Гааге в рамках временных мер по иску Армении к Азербайджану обязал Баку обеспечить людям, покинувшим Нагорный Карабах в сентябре, возможность вернуться.

Согласно постановлению суда, Баку должен принять меры для того, чтобы люди могли вернуться «безопасно, беспрепятственно и оперативно». У оставшихся должна быть возможность также безопасно покинуть территорию, если они пожелают; при этом в их отношении не должны применяться «сила или запугивания, которые могут заставить их бежать».

Азербайджан должен в течение восьми недель представить отчет о принятых мерах. Затем его передадут Армении, которая сможет озвучить свои замечания.

Ереван решил через суд ООН в Гааге добиться отказа Баку от дискриминации
Политика
Фото:Michel Porro / Getty Images

Ереван обратился в суд в конце сентября, чтобы добиться от Баку соблюдения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Города Нагорно-Карабахской республики перешли под контроль азербайджанских сил по итогам сентябрьской военной операции, которая завершилась заключением соглашения о прекращении огня, разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана, в том числе и оставшегося в Карабахе армянского населения.

В плане реинтеграции Баку пообещал жителям Карабаха безопасность, равенство прав и свобод, в частности вероисповедания, возможность сохранения и развития своей культуры, и использования армянского языка. Власти заявляли, что армяне могут остаться, — для этого им нужно принять гражданство Азербайджана и пройти регистрацию. Но к началу октября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли более 100 тыс. человек. По данным переписи 2015 года, в непризнанной республике проживали 151 тыс. человек, из которых 95% — армяне.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Международный суд ООН в Гааге Азербайджан Нагорный Карабах Армения
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