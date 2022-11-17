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Песков заявил, что бессрочное продление зерновой сделки не обсуждалось

Песков: бессрочное продление зерновой сделки не обсуждалось
Российский МИД ранее сообщил, что зерновая сделка будет автоматически продлена на 120 дней, если у сторон не возникнет возражений. Песков отметил, что о бессрочном продлении «речи не шло»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Вопрос об отмене срока действия «зерновой сделки» и продлении ее на бессрочной основе не обсуждался, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«О бессрочном продлении речи не шло», — сказал он.

Песков отметил, что при принятии решения о продлении сделки на 120 дней были учтены интересы России.

«Есть заверение от ООН, что работа будет финализирована по обеспечению экспорта российского продовольствия, зерна и удобрений. Мы констатируем, что эта работа ООН имеет свои результаты: совместное заявление США, Великобритании и ЕС, в котором говорится об изъятии в режиме санкций для российских экспортеров продовольствия и удобрений. Это важное продвижение. И эта работа будет финализирована, чтобы полностью разблокировать все прямые и косвенные проблемы, которые на этом пути стоят», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продлении сделки на 120 дней по согласию генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, о решении России он не говорил. Соглашение в своем Twitter поприветствовал Гутерриш. По его мнению, «инициатива демонстрирует важность осторожной дипломатии в поиске многосторонних решений».

Позже МИД России сообщил, что соглашения, в рамках которых из украинских портов вывозится продовольствие, предусматривают продление на 120 дней, если у сторон не возникло возражений. «Российская сторона также допускает техническую пролонгацию «черноморской инициативы» без каких-либо изменений по срокам и охвату», — указали в министерстве.

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22 июля в Стамбуле Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН соглашение об экспорте зерна из трех украинских черноморских портов (Одессы, Южного и Черноморска) и содействии поставкам на мировой рынок продовольствия и удобрений из России. 29 октября Россия приостановила свое участие в инициативе после атаки на суда в Севастополе. Минобороны страны обвинило Киев в «террористическом акте» против кораблей, которые обеспечивали безопасность зернового коридора.

Тем не менее уже в начале ноября Россия вернулась в сделку. Минобороны сообщило, что получило от Украины гарантии о неиспользовании коридора для ведения боевых действий. Срок действия черноморской сделки истекает 19 ноября.

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Евгений Калюков Евгений Калюков, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Илья Пламенев Илья Пламенев
Дмитрий Песков зерно Военная операция на Украине Зерновая сделка
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