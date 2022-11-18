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Медведев написал о «токсичной» помощи Киеву и брошенных друзьях Америки

Медведев: рано или поздно США «бросят» Украину как остальных друзей
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Требование республиканцев провести аудит выделяемых США средств для поддержки Украине является признаком токсичности этой темы, Вашингтону станет сложнее помогать Киеву, написал в телеграм-канале экс-президент России, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«Не нужно иллюзий, большие деньги на милитаризацию украинского режима будут выделять и дальше. Это составная часть русофобского консенсуса в американских политэлитах. Важно другое. Делать это станет всё сложнее и сложнее. А настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности», — написал Медведев.

Он счел, что жителей США «снова надули», поскольку во время экономического спада и роста цен большие средства «перекачали в неведомом направлении» в интересах военно-промышленного комплекса, «семейки [президента США Джо] Байдена», и «обычных жуликов». Медведев уверен, что это будет происходить, пока в конгрессе США не прекратят «безоглядную поддержку» властей Украину.

«А это случится. Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших «сукиных сынов». Так будет рано или поздно и в этот раз. Отсюда утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве», — написал он, добавив, что только зарубежная помощь может продлить «их сладкую наркотическую агонию».

Республиканская партия США получила большинство в нижней палате конгресса США, заняв 218 мест в палате представителей. Прежде ее контролировали демократы. Конгрессмены-республиканцы уже призвали провести аудит выделяемых средств для Украины. «Американский народ заслуживает того, чтобы [знать], куда идут его с трудом заработанные налоговые доллары для иностранного государства, которое не является членом НАТО», — указала представитель республиканцев в нижней палате Марджори Тейлор Грин.

Материал дополняется.
 

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