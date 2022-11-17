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Военная операция на Украине ,  
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Республиканцы решили усилить контроль за помощью Украине

Республиканцы заявили о планах усилить контроль в конгрессе за выделяемой Киеву помощью
Партия хочет больше «подотчетности» в этом вопросе, а также более активного привлечения союзников США по НАТО к предоставлению помощи

Республиканская партия, которая, по прогнозам, получает большинство в палате представителей конгресса США, намерена усилить контроль за помощью, направляемой Вашингтоном Киеву, заявил представитель партии Майкл Маккол, который может возглавить комитет палаты представителей по иностранным делам, пишет Reuters.

«Мы собираемся выдвинуть условия для помощи. Например, мы предоставим вам эту помощь, но мы хотим, чтобы наши партнеры по НАТО тоже несли это бремя, а не только Соединенные Штаты делали это», — сказал он.

По его словам, США не откажутся от помощи Украине, поскольку таким образом Вашингтон пытается «избежать глобального конфликта». Он отметил, что в вопросе поставок необходимо больше «контроля и подотчетности». Также Маккол пожелал, чтобы Киев получил в дальнейшем новое оружие, в частности артиллерию большей дальности.

В начале ноября в США прошли выборы, на которых полностью переизбиралась нижняя палата конгресса — палата представителей — и частично — сенат. Ранее обе контролировала Демократическая партия.

По данным исследовательской компании Edison Research, которые приводит Reuters, республиканцы получают в нижней палате 218 мест из 435, обеспечив себе тем самым большинство. У демократов, согласно прогнозам, пока 209 мест. В сенате побеждают демократы — они получили 50 мест против 49 у республиканцев.

Президент США Джо Байден уже поздравил республиканцев с победой в палате представителей и заявил о готовности работать с ними.

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Какая партия будет иметь большинство в сенате, еще неизвестно. По прогнозам CNN и NBC, это будут демократы, но с минимальным перевесом (50 мест плюс голос вице-президента и демократа Камалы Харрис против 49 у республиканцев).

С начала спецоперации, пока у власти в США находилась Демократическая партия, Украина получила свыше десятка пакетов военной помощи примерно на $19 млрд. О последнем на $400 млн Пентагон объявил неделю назад, 10 ноября. В него войдут ракеты для систем противовоздушной обороны Hawk, четыре системы ПВО Avenger и ракеты Stinger, а также дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и другое.

Власти России неоднократно критиковали страны Запада за поставки оружия Украине. В октябре в МИДе заявили, что красной линией для Москвы станут прежде всего поставки Киеву «дальнобойных или более мощных средств поражения».

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Республиканская партия Конгресс США военная помощь
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