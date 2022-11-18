В ДНР сообщили об обстреле Донецка десятью снарядами

Город обстреливали три раза в общей сложностью десятью снарядами калибра 155 мм. Под удар по данным властей попал Киевский район города, ТАСС пишет, что часть снарядов упала в Ленинском районе. О пострадавших не сообщалось

Украинские силы обстреляли Донецк десятью снарядами калибра 155 мм, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По его данным, четыре снаряда выпустили в сторону города около 22:50 по местному времени (совпадает с мск), еще три — около 23:09. Спустя 11 минут в направлении города выпустили еще три снаряда.

Четыре взрыва прогремели в центре города, пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента. Снаряды, предположительно, попали по улице Университетской в Ворошиловском районе, еще несколько приземлились в Ленинском районе города. В сообщении СЦКК говорилось, что под удар попал Киевский район города. Обстрел, по его данным, вели со стороны села Орловка. Оно находится в Ясиноватском районе примерно в 13 км от Донецка

Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

Снаряды калибра 155 мм используют, в частности, гаубицы М777, которые США поставляют на Украину. Такими боеприпасами заряжают и итальянские гаубицы, используемые ВСУ.

10 ноября Пентагон отчитался о передаче Киеву до 924 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов.

Власти России неоднократно критиковали западные страны за поставки оружия Украине. В октябре МИД заявил, что красной линией для Москвы станут поставки Киеву «дальнобойных или более мощных средств поражения».

С начала российской спецоперации на Украине представители ДНР и власти Донецка не раз сообщали об обстрелах разных районов города и повреждениях инфраструктуры и зданий. Так, в ночь на 7 ноября под удар попал Ворошиловский район города. Его обстреляли шестью снарядами того же калибра, говорили в представительстве республики при СЦКК. ТАСС и «РИА Новости» тогда сообщили, что после обстрела загорелось здание управления железными дорогами. Под огонь попадали и другие районы, в том числе Киевский и Петровский, а также Куйбышевский и Кировский.