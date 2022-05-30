Минобороны сообщило об уничтожении итальянских гаубиц на Украине

Орудия находились на позициях украинских «националистов». Удар по ним был нанесен с помощью высокоточного артиллерийского боеприпаса

Фото: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили на Украине огневую позицию итальянских гаубиц калибром 155 мм, говорится в сообщении Минобороны.

На позиции находились «украинские националисты», ее обнаружили средства артиллерийской разведки. «После доразведки расчетом беспилотного летательного аппарата по огневой позиции был нанесен удар высокоточным артиллерийским боеприпасом», — говорится в сообщении. Обзор с помощью беспилотников подтвердил «уничтожение <...> артиллерийского взвода украинских националистов со 155-миллиметровыми итальянскими гаубицами».

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Минобороны не сообщило, где именно был нанесен удар.

Италия с марта поставляет оружие Украине. Как утверждал премьер-министр Марио Драги, соответствующее решение в парламенте было принято почти единогласно. Он подчеркнул, что санкции ослабляют Россию, но не могут быстро остановить военные действия. «Для этого надо помогать украинцам напрямую. что мы и делаем», — пояснил он.

При этом в Риме подчеркивали, что поставляемое на Украину оружие запрещено использовать для нанесения ударов по территории России.

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В середине мая власти Италии подготовили план по мирному урегулированию на Украине. По данным Le Reppublica, он предполагает прекращение огня, переговоры о статусе страны, в том числе ее вступление в ЕС и неприсоединение к НАТО, соглашение по Крыму и Донбассу, заключение соглашения о мире и безопасности в Европе.

МИД Италии утверждал, что передал план генсеку ООН.

В России, в том числе в МИДе и в Кремле, заявляли, что не видели документ. Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщала, что итальянское предложение пока можно комментировать только на основе сообщений СМИ. «Возможно, они [авторы мирного плана] просто исходят из того, что российская сторона ухватится за любое западное предложение, каким бы абсурдным оно ни было. Но они в данном случае вообще тогда ничего в принципе не понимают о сложившейся ситуации», — заявляла она.