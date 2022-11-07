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ТАСС и «РИА Новости» сообщили о пожаре в здании ж/д управления Донецка

ТАСС и «РИА Новости» сообщили о пожаре в здании ж/д управления Донецка после обстрела

В Донецке после обстрела украинскими силами загорелось здание управления железными дорогами, передают ТАСС и «РИА Новости».

Повреждения, по информации «РИА Новости», получило здание по адресу улица Артема, дом № 68. Там выбило стекла и загорелись внутренние помещения. Часть здания охватил сильный пожар. Агентство со ссылкой на спасателей пишет, что пострадавших нет.

ТАСС уточняет, что повреждения получила центральная часть здания.

Здание управления железными дорогами находится в Ворошиловском районе Донецка. В представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что около 03:13 по местному времени этот район обстреляли шестью снарядами калибром 155 мм со стороны села Нетайлово. Оно находится примерно в 10 км к северо-западу от Донецка и в 20 км от Ворошиловского района.

Материал дополняется

Теги
обстрел Пожар железные дороги Донецк
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