Моралес назвал условие своего возвращения в Боливию

Экс-президент Боливии Эво Моралес готов вернуться в страну, если боливийский парламент не утвердит его прошение об отставке. Об этом он сообщил в интервью мексиканской газете Universal.

Моралес заявил, что считает себя способным добиться нормализации обстановки в Боливии. Бывший президент призвал вооруженные силы и полицию страны «не пачкать руки в крови» боливийцев. По словам Моралеса, к миру в Боливии может привести исключительно диалог с участием ООН, Католической церкви и государств-посредников.

10 ноября Эво Моралес объявил об отставке на фоне проходящих в Боливии протестов, причиной которых стали президентские выборы в стране. Моралес в четвертый раз одержал победу, однако оппозиция объявила его в нарушениях. Позже экс-президент Боливии получил политическое убежище в Мексике. По словам Моралеса, на родине на него готовили покушение.

Верховная власть в Боливии перешла к второй вице-спикеру сената страны Жанин Аньес. В российском МИД заявили, что события в стране развиваются «по лекалам срежиссированного госпереворота». Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Боливии безвластием. Тем не менее, Москва признала Аньес временным президентом Боливии.