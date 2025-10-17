FT описала настроения в Киеве из-за встречи Зеленского и Трампа

FT: в Киеве очень нервничали из-за встречи Зеленского и Трампа в Белом доме

Телефонный разговор президента США с Путиным накануне переговоров с Зеленским омрачил настроение украинской делегации в Вашингтоне, пишет газета

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Киев «очень нервничал» из-за встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, поскольку там не уверены, каких успехов удастся добиться, сообщил Financial Times высокопоставленный украинский чиновник. Зеленский в пятницу в третий раз приехал в Вашингтон на переговоры с Трампом с начала года.

В последние недели поддержка со стороны Трампа была многообещающей для украинской стороны, однако телефонный разговор главы Белого дома с его российским коллегой Владимиром Путиным омрачил настроение украинской делегации в Вашингтоне, пишет газета.

Накануне Трамп поговорил по телефону с Путиным. В ходе разговора они договорились о личной встрече, которая пройдет в Будапеште. По словам американского лидера, она состоится в течение двух недель. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заверил, что переговоры Трампа и Путина будут «надежными и безопасными», и назвал Будапешт «единственным подходящим местом в Европе» для этого. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, объясняя, почему площадкой стала Венгрия, заявил, что она «как страна и НАТО, и ЕС принимает особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов», что «вызывает уважение». Глава Белого дома на встрече с Зеленским назвал Орбана «хорошей принимающей стороной». «Это будет двусторонняя встреча, но Зеленский будет на связи», — объяснил Трамп.

Американский лидер выразил уверенность в желании Путина и Зеленского прекратить конфликт. Он также убежден, что ему будет положен конец. Украинский президент предложил коллеге обменять ракеты Tomahawk на украинские дроны. Тот выразил надежду, что конфликт удастся завершить, «даже не думая о применении Tomahawk».

Американские крылатые ракеты могут нанести ущерб России, но она будет их сбивать, поэтому отправка их на Украину не изменит соотношение сил на поле боя, уверен Путин.