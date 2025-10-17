Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме завершилась

Президент Украины покинул Белый дом. Встреча лидеров продлилась около двух часов

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне завершилась, Зеленский покинул Белый дом, сообщает «Суспільне». В скором времени ожидается его брифинг.

Встреча лидеров продлилась около двух часов.

Украинский лидер третий раз в этом году приехал в США для переговоров с Трампом. Накануне американский лидер переговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, они договорились о личной встрече в Будапеште.

Глава Белого дома на встрече с украинским лидером выразил уверенность в желании Путина и Зеленского прекратить конфликт.

На пресс-конференции он также затронул передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, выразив надежду, что конфликт удастся завершить без использования этих ракет.

Говоря о предстоящей встрече с Путиным, Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «хорошей принимающей стороной», и уточнил, что переговоры с российским президентом пройдут без Зеленского. Однако украинский лидер, по его словам, «будет на связи».