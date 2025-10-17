 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме завершилась

Встреча Трампа и Зеленского завершилась, президент Украины покинул Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Президент Украины покинул Белый дом. Встреча лидеров продлилась около двух часов

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне завершилась, Зеленский покинул Белый дом, сообщает «Суспільне». В скором времени ожидается его брифинг.

Встреча лидеров продлилась около двух часов.

Украинский лидер третий раз в этом году приехал в США для переговоров с Трампом. Накануне американский лидер переговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, они договорились о личной встрече в Будапеште.

Зеленский созвонился с лидерами Европы после переговоров с Трампом
Политика

Глава Белого дома на встрече с украинским лидером выразил уверенность в желании Путина и Зеленского прекратить конфликт.

На пресс-конференции он также затронул передачу Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, выразив надежду, что конфликт удастся завершить без использования этих ракет.

Говоря о предстоящей встрече с Путиным, Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «хорошей принимающей стороной», и уточнил, что переговоры с российским президентом пройдут без Зеленского. Однако украинский лидер, по его словам, «будет на связи».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп Владимир Зеленский встреча Белый дом
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
FT описала настроения в Киеве из-за встречи Зеленского и Трампа
Политика
Зеленский привез Трампу карту с «болевыми точками» России
Политика
Зеленский сказал Трампу, что ему не нравится идея тоннеля Россия — Аляска
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 22:26
Зеленский созвонился с лидерами Европы после переговоров с Трампом Политика, 23:34
Белый дом фразой «ваша мама» ответил, кто выбрал Венгрию для саммита Политика, 23:34
Зеленский привез Трампу карту с «болевыми точками» России Политика, 23:30
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 23:24
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме завершилась Политика, 23:17
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
FT описала настроения в Киеве из-за встречи Зеленского и Трампа Политика, 22:42
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
СК возбудил уголовное дело после взрыва на заводе в Стерлитамаке Общество, 22:32
Зеленский сказал Трампу, что ему не нравится идея тоннеля Россия — Аляска Политика, 22:30
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Принц Эндрю отказался от титула герцога Йоркского из-за дела Эпштейна Политика, 22:13
Почему мегаполису важен производственный потенциал Отрасли, 22:11
Цены на серебро показали самое сильное падение за полгода Инвестиции, 22:08
Принцип непрерывности: как промышленные компании минимизируют риски Отрасли, 21:49