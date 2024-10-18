Минобороны: в Россию из плена вернулись 95 военнослужащих

Минобороны сообщило о новом обмене пленными при посредничестве Эмиратов

Фото: ТАСС

В результате обмена пленными Россия вернула 95 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 95 военнопленных ВСУ, сообщает Минобороны.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — говорится в сообщении.

Посредником в обмене были Объединенные Арабские Эмираты, отметили в Минобороны.

18 октября стороны также провели обмен телами погибших: России передали 89 тел, Украине — 501, сообщил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

Последний обмен живыми пленными стороны провели в середине сентября. 14-го прошел обмен по формуле «103 на 103», в Россию вернулись военные, захваченные в плен в Курской области.

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