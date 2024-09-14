МИД ОАЭ поблагодарил Москву и Киев за сотрудничество при обмене пленными
Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выразило благодарность России и Украине за их сотрудничество при обмене 206 военнопленных, сообщает ведомство.
«Министерство иностранных дел выразило свою признательность обеим странам за их сотрудничество и отклик на посреднические усилия ОАЭ, которые способствовали успеху обмена пленными», — говорится в заявлении.
По данным ведомства, этот обмен между двумя странами при посредничестве ОАЭ стал восьмым с начала 2024 года, а общее число освобожденных достигло 1994 человек.
Успех очередного обмена «демонстрирует отношения сотрудничества и дружбы между ОАЭ и двумя государствами», подчеркнул МИД.
Ведомство также отметило, что и дальше продолжит прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Украине, «подчеркнув важность диалога и деэскалации».
Обмен военнопленными между Украиной и Россией прошел 14 августа. Процедура обмена состоялась при посреднической помощи эмиратских властей.
Украинская сторона вернула 103 российских военных, плененных в Курской области, столько же служащих ВСУ передали Киеву. Все российские служащие находятся в Белоруссии, им оказывали медицинскую и психологическую помощь и дали возможность связаться с родственниками.
Накануне прошел еще один обмен, сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Киеву передали 49 человек.
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