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Военная операция на Украине ,  
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МИД ОАЭ поблагодарил Москву и Киев за сотрудничество при обмене пленными

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Военная операция на Украине

Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выразило благодарность России и Украине за их сотрудничество при обмене 206 военнопленных, сообщает ведомство.

«Министерство иностранных дел выразило свою признательность обеим странам за их сотрудничество и отклик на посреднические усилия ОАЭ, которые способствовали успеху обмена пленными», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, этот обмен между двумя странами при посредничестве ОАЭ стал восьмым с начала 2024 года, а общее число освобожденных достигло 1994 человек.

Успех очередного обмена «демонстрирует отношения сотрудничества и дружбы между ОАЭ и двумя государствами», подчеркнул МИД.

Ведомство также отметило, что и дальше продолжит прикладывать усилия для урегулирования конфликта на Украине, «подчеркнув важность диалога и деэскалации».

Россия и Украина обменялись военнопленными
Политика
Фото:Минобороны России

Обмен военнопленными между Украиной и Россией прошел 14 августа. Процедура обмена состоялась при посреднической помощи эмиратских властей.

Украинская сторона вернула 103 российских военных, плененных в Курской области, столько же служащих ВСУ передали Киеву. Все российские служащие находятся в Белоруссии, им оказывали медицинскую и психологическую помощь и дали возможность связаться с родственниками.

Накануне прошел еще один обмен, сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, Киеву передали 49 человек.

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