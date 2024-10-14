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Военная операция на Украине ,  
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Москалькова сообщила о визите к 2 тыс. украинских военнопленных

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Военная операция на Украине
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Омбудсмен Татьяна Москалькова посетила более 2 тыс. украинских военнопленных на территории России. Об этом уполномоченный по правам человека заявила в интервью «Аргументам и фактам».

«Посетили более 2 тыс. украинских военных, которые находятся в закрытых учреждениях на нашей территории», — сообщила Москалькова.

По словам Москальковой, аналогичные визиты также проводит украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Российская сторона получила видео этих встреч, подчеркнула она.

Согласно договоренности между уполномоченными, омбудсмены передают родственникам письма от попавших в плен военнослужащих. В частности, Москалькова заявила о готовности передать 300 писем от украинских военнослужащих.

По словам омбудсмена, побывавшие в украинском плену российские военнослужащие рассказывали ей о жестокостях со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, пленных выводили на имитированные расстрелы.

Россия и Украина обменялись военнопленными
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Фото:Минобороны России

После начала Россией военной операции на Украине Москва и Киев неоднократно сообщали об обмене военнопленными. Последний раз процедура прошла в середине сентября. Тогда каждая сторона передала по 103 человека. Президент России Владимир Путин еще в июне заявлял, что в российском плену находятся 6465 украинских военнослужащих, в украинском — 1348 человек.

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