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Военная операция на Украине ,  
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В Думе подтвердили обмен телами погибших с Украиной

Россия вернула 89 тел погибших во время обмена с Украиной
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Военная операция на Украине
Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими, апрель 2024 года
Волонтеры-поисковики Луганска собирают останки солдат ВСУ для дальнейшего гуманитарного обмена погибшими, апрель 2024 года (Фото: РИА Новости)

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих, подтвердил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

России передали 89 тел погибших, Украине — 501, сообщил он РБК.

Информацию о прошедшем обмене ранее опубликовала украинская сторона.

До этого Россия и Украина проводили обмен телами в начале августа. Тогда Москве передали 38 тел, Киеву — 250.

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