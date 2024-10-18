В Думе подтвердили обмен телами погибших с Украиной
Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих, подтвердил РБК депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.
России передали 89 тел погибших, Украине — 501, сообщил он РБК.
Информацию о прошедшем обмене ранее опубликовала украинская сторона.
До этого Россия и Украина проводили обмен телами в начале августа. Тогда Москве передали 38 тел, Киеву — 250.
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