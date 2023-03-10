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Журналиста с Украины осудили по делу об обстреле мирных жителей в ЛНР

Журналиста Буткевича приговорили к 13 годам за обстрел мирных жителей из гранатомета
Украинский журналист и правозащитник Максим Буткевич вступил в ряды ВСУ в марте прошлого года
Максим Буткевич
Максим Буткевич (Фото: sledcom.ru)

Верховные суды Донецкой и Луганской народных республик вынесли приговоры трем украинцам, в том числе журналисту и правозащитнику Максиму Буткевичу, по делу применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ), сообщает Следственный комитет России.

Буткевич также признан виновным в покушении на убийство двух лиц и умышленном повреждении чужого имущества, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строго режима, говорится в сообщении.

Максим Буткевич — украинский журналист, в прошлом сотрудничал с телеканалами СТБ, «1+1» и «Интером», а также работал в украинской службе Би-би-си. Он соучредитель Hromadske radio и правозащитного центра ZMINA. Буткевич вступил в ряды ВСУ прошлой весной.

В июле Hromadske radio утверждало, что Буткевич попал в плен. Правозащитник Павел Чиков со ссылкой на ответ Минобороны России в августе сообщал, что Буткевич находится на территории ЛНР, а его состояние оценивается как удовлетворительное.

По версии следствия, Буткевич проходил службу в спецбатальоне ВСУ «Берлинго» и 4 июня 2022 года в ходе осмотра улиц и жилых домов в Северодонецке (ЛНР) зашел в жилой дом, откуда в соседнем увидел мирных граждан.

Фото:sledcom.ru Фото:sledcom.ru Фото:sledcom.ru Фото:sledcom.ru Фото:sledcom.ru Фото:sledcom.ru

«С целью их убийства и причинения имущественного ущерба Буткевич произвел выстрел из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома. В результате двое гражданских лиц получили телесные повреждения, также было уничтожено имущество», — утверждает СК.

Там добавили, что Буткевич признал вину и раскаялся в содеянном.

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Адвокат Буткевича Леонид Соловьев заявил РБК, что не располагает никакой информацией о судебном процессе над своим подзащитным, кроме той, что опубликовал СК. «Я его адвокат, меня наняли родственники, но до сегодняшнего дня никто нам никакой информации не давал. Сейчас всем сообщили, что Максиму дали 13 лет. Кто там выступал адвокатом и что вообще был за суд, никто не знает», — сказал Соловьев.

Еще двух украинских военнослужащих — Владислава Шеля и Виктор Похозея — также приговорили к лишению свободы в колонии общего режима сроком на 18,5 года и 8,5 года соответственно.

Шель, по версии следствия, в марте 2022 года, «преследуя цель запугать мирных граждан», обстрелял в Мариуполе пожилого мужчину, тот выжил. Похозей, говорится в сообщении СК, находясь в Мариуполе, избил местную жительницу ногами и прикладом автомата.

«Похозеем, Буткевичем и Шелем в ходе боевых действий на Донбассе применялись методы, запрещенные Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны и Дополнительным протоколом I к ней, связанные с посягательством на жизнь и физическую неприкосновенность лиц, не принимающих участия в боевых действиях», — указали в СК.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Ольга Ваганова
Военная операция на Украине суд приговор мирные жители
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