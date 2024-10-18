Лидеры четырех стран Запада обсудили план Зеленского без него

Байден, Стармер, Макрон и Шольц на встрече в Берлине обсудили «план победы» Владимира Зеленского и дальнейшую поддержку Украины. Встреча прошла без президента Украины, который встречался с лидерами по отдельности

Эммануэль Макрон, Джо Байден, Кир Стармер и Олаф Шольц (Фото: Frederic Kern / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Канцлер Германии Олаф Шольц, президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече в Берлине обсудили «план победы», представленный Владимиром Зеленским. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров четырех стран, опубликованном на сайте правительства Германии. Президента Зеленского на переговорах не было.

«[Лидеры] обсудили свои планы по предоставлению дополнительной помощи в области безопасности, экономической помощи и гуманитарной помощи Украине, <...> [а также] план победы президента Украины [Владимира] Зеленского», — сказано в сообщении.

Политики подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину.

Также на встрече обсуждался конфликт на Ближнем Востоке.

Зеленский собирался представить свой план на встрече лидеров стран контактной группы по помощи Украине («Рамштайн») в начале октября, однако она была отменена из-за урагана «Милтон», обрушившегося на США. Шольц отдельно провел встречу с Зеленским и ознакомился с планом.

Украина продвигает «план победы» совместно с «формулой мира», представленной Зеленским еще осенью 2022 года. Впервые Зеленский объявил о нем в конце августа. В сентябре президент показал его Байдену, а также кандидатам в президенты США. В план входят:

приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта;

укрепление украинской обороны;

размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета», которого будет достаточно для ее защиты от любой военной угрозы;

развитие экономического потенциала Украины;

использование украинскими военными «своего опыта для укрепления обороны НАТО и Европы» и замена им контингента США после завершения конфликта.

Кроме того, по словам Зеленского, в плане есть три тайных пункта, которые Киев передал партнерам и не намерен обнародовать.

«Формула мира» содержит пункт о выводе российских войск на границы 1991 года. Речь идет о Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годах. Москва отвергает этот сценарий и призывает Киев учитывать «реалии на земле». «План победы» в Кремле назвали «замаскированным планом» США по продолжению конфликта.

В июне президент России Владимир Путин предложил свои условия для прекращения огня: Украина должна вывести войска из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, признать эти регионы и Крым российской территорией, отказаться от членства в НАТО, а с России должны быть сняты все санкции. Зеленский счел эту инициативу ультиматумом. После начала украинской операции в Курской области Путин называл бесперспективными переговоры с Киевом.