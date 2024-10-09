Встречу по Украине в формате «Рамштайн» отменили из-за урагана в США

12 октября на базе Рамштайн в Германии должна была пройти встреча представителей 50 стран, посвященная помощи Украине. Байден собирался возглавить заседание, но отменил поездку из-за приближающегося к США урагана «Милтон»

Джо Байден (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Встречу контактной группы по обороне Украины, которая должна была пройти 12 октября на американской авиабазе Рамштайн в Германии, решили перенести из-за изменившихся планов президента США Джо Байдена, сообщает Der Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона.

О переносе встречи также пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники. Новая дата пока не назначена. Спикер Пентагона Сабрина Сингх ранее предполагала, что ее могут объединить с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября.

В саммите должны были принять участие представители около 50 государств — стран НАТО и других союзников Киева, ожидалось и присутствие президента Украины Владимира Зеленского. Возглавить заседание должен был Байден, но накануне он отложил поездку из-за приближающегося к США урагана «Милтон». Как ожидается, он обрушится на западное побережье Флориды вечером 9 октября, власти призвали эвакуироваться почти 6 млн человек. Вслед за ним визит в Германию отменил и госсекретарь Энтони Блинкен.

Байден и вице-президент Камала Харрис, кандидат в президенты от Демократической партии, подверглись критике со стороны республиканца, экс-президента Дональда Трампа за то, как они отреагировали на ситуацию с ураганом «Хелен» в конце сентября, в частности, за низкие выплаты пострадавшим.

Reuters отмечает, что встреча, запланированная на 12 октября — первая на уровне лидеров. Она должна была начаться с публичных выступлений Байдена, Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил агентству немецкий чиновник. Также планировалось присутствие президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Польши Анджея Дуды.

Зеленский в течение нескольких недель подчеркивал важность встречи в Рамштайне для Украины и хода боевых действий. The Washington Post отмечала, что на этом саммите у украинского президента был бы еще один шанс представить Байдену свой «план победы», который подразумевает среди прочего поставки современного оружия. Власти России осуждают военную помощь Украине.