Встречу по Украине в формате «Рамштайн» отменили из-за урагана в США
Встречу контактной группы по обороне Украины, которая должна была пройти 12 октября на американской авиабазе Рамштайн в Германии, решили перенести из-за изменившихся планов президента США Джо Байдена, сообщает Der Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона.
О переносе встречи также пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники. Новая дата пока не назначена. Спикер Пентагона Сабрина Сингх ранее предполагала, что ее могут объединить с заседанием министров обороны НАТО 17-18 октября.
В саммите должны были принять участие представители около 50 государств — стран НАТО и других союзников Киева, ожидалось и присутствие президента Украины Владимира Зеленского. Возглавить заседание должен был Байден, но накануне он отложил поездку из-за приближающегося к США урагана «Милтон». Как ожидается, он обрушится на западное побережье Флориды вечером 9 октября, власти призвали эвакуироваться почти 6 млн человек. Вслед за ним визит в Германию отменил и госсекретарь Энтони Блинкен.
Байден и вице-президент Камала Харрис, кандидат в президенты от Демократической партии, подверглись критике со стороны республиканца, экс-президента Дональда Трампа за то, как они отреагировали на ситуацию с ураганом «Хелен» в конце сентября, в частности, за низкие выплаты пострадавшим.
Reuters отмечает, что встреча, запланированная на 12 октября — первая на уровне лидеров. Она должна была начаться с публичных выступлений Байдена, Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца, сообщил агентству немецкий чиновник. Также планировалось присутствие президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Польши Анджея Дуды.
Зеленский в течение нескольких недель подчеркивал важность встречи в Рамштайне для Украины и хода боевых действий. The Washington Post отмечала, что на этом саммите у украинского президента был бы еще один шанс представить Байдену свой «план победы», который подразумевает среди прочего поставки современного оружия. Власти России осуждают военную помощь Украине.
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