Орбан заявил, что с планом Зеленского победить нельзя

Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского не сможет привести к победе, Венгрия в этом участвовать не будет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Его слова приводит Index.

«Мы не поддерживаем это, потому что это не план по победе Венгрии. Мы не участвовали в войне и не собираемся в ней участвовать. С таким планом нельзя победить», — сказал он.

Зеленский представил «план победы» в Верховной раде 16 октября. Он содержит пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО, укрепление ее обороны и помощь в развитии экономики. Союзники Киева также получили три секретных дополнения к «плану победы», подчеркнул президент. Как уточнил советник главы его офиса Михаил Подоляк, в них содержатся сведения об ударах по территории России.

«Это хорошая идея — вести переговоры, когда ты силен, но мы слабы, — заявил Орбан. — Хорошая идея в том, чтобы не воевать, заключить перемирие и закончить войну. У всех есть военная стратегия, а у нас есть стратегия мира».

В июле Орбан посетил Россию, Украину, Китай и США в рамках «мирной миссии». Он предлагал установить режим прекращения огня, который, по его мнению, ускорит начало переговоров. По итогам миссии премьер Венгрии направил всем лидерам стран ЕС предложения по урегулированию конфликта. Евросоюз поддерживает только один мирный план — «формулу мира» Зеленского, заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин предложил свои условия для прекращения огня: Украина должна вывести войска из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, признать эти регионы и Крым российской территорией, отказаться от членства в НАТО и снять санкции.

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