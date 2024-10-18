 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Орбан заявил, что с планом Зеленского победить нельзя

Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского не сможет привести к победе, Венгрия в этом участвовать не будет, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. Его слова приводит Index.

«Мы не поддерживаем это, потому что это не план по победе Венгрии. Мы не участвовали в войне и не собираемся в ней участвовать. С таким планом нельзя победить», — сказал он.

Зеленский представил «план победы» в Верховной раде 16 октября. Он содержит пять пунктов, среди которых приглашение Украины в НАТО, укрепление ее обороны и помощь в развитии экономики. Союзники Киева также получили три секретных дополнения к «плану победы», подчеркнул президент. Как уточнил советник главы его офиса Михаил Подоляк, в них содержатся сведения об ударах по территории России.

«Это хорошая идея — вести переговоры, когда ты силен, но мы слабы, — заявил Орбан. — Хорошая идея в том, чтобы не воевать, заключить перемирие и закончить войну. У всех есть военная стратегия, а у нас есть стратегия мира».

В июле Орбан посетил Россию, Украину, Китай и США в рамках «мирной миссии». Он предлагал установить режим прекращения огня, который, по его мнению, ускорит начало переговоров. По итогам миссии премьер Венгрии направил всем лидерам стран ЕС предложения по урегулированию конфликта. Евросоюз поддерживает только один мирный план — «формулу мира» Зеленского, заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин предложил свои условия для прекращения огня: Украина должна вывести войска из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, признать эти регионы и Крым российской территорией, отказаться от членства в НАТО и снять санкции.

Материал дополняется

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с Дональдом Трампом

ЦБ заявил о готовности к диалогу с игроками в Hamster Kombat

В Instagram сидящего пожизненно Арашукова появилось обращение к Кадырову

Набиуллина анонсировала первые международные платежи в криптовалюте

Объем ставок на исход выборов в США на Polymarket превысил $2 млрд

ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС Яхьи Синвара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Владимир Зеленский Венгрия Виктор Орбан
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Орбан заявил, что Украина веками была спорной территорией
Политика
Сийярто заявил, что не получал данных о подготовке покушения на Орбана
Политика
Фон дер Ляйен поспорила с Орбаном из-за России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 105,76 (-0,33) Инвестиции, 17 окт, 18:07 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,15 (-0,11) Инвестиции, 17 окт, 18:07
Вместо двушки в Москве: во сколько обойдется аренда в Барселоне или ДубаеНедвижимость, 09:54
Основатель Askona: «Хочешь убить предпринимателя — отправь его учиться»‎Pro, 09:40
NASDAQ возобновит торги акциями бывшей материнской компании «Яндекса»Инвестиции, 09:39
На Алтае чиновника оштрафовали за поздравления с Новым годом в газетеОбщество, 09:38
Гладков сообщил об абсолютном контроле российских сил над ЖуравлевкойПолитика, 09:30
Орбан заявил, что с планом Зеленского победить нельзяПолитика, 09:23
Gartner считает этот HR-тренд долгоиграющим. Готов ли к нему бизнес РФPro, 09:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Инженера Запорожской АЭС обвинили в попытке терактаПолитика, 09:20
Ефимов сообщил о росте числа торгов по программе КРТ впятеро за два годаГород, 09:08
В приморском нацпарке рассказали о ходе поисков истощенного леопардаОбщество, 09:06
Определены возможности семей сменить без доплат однушку на частный домНедвижимость, 09:00
«Худшее из всего». Почему Нуриэль Рубини ждет стагфляцию в США при ТрампеPro, 08:51
В Ливане назвали нового главу ХАМАС после ликвидации Яхьи СинвараПолитика, 08:40
Энергодар почти полностью остался без светаПолитика, 08:35