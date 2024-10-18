Медведев раскрыл, как Россия будет реагировать на «ядерный шантаж» Киева

Медведев упомянул ст. 4 договора о партнерстве с КНДР, предусматривающую взаимную военную помощь в случае нападения. Москва будет реагировать на угрозы безопасности, включая «ядерный шантаж», в рамках этого соглашения, написал он

Фото: Cheng Dayu / Xinhua / Global Look Press

Россия будет реагировать на угрозы безопасности, включая «ядерный шантаж» со стороны Киева, в рамках договора о партнерстве с КНДР. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Так Медведев отреагировал на заявления о том, что Северная Корея намерена отправить своих военных в зону конфликта на Украине. Зампред Совбеза напомнил, что российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о партнерстве с КНДР.

Медведев упомянул статью 4 этого соглашения, которая предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».

«Проверять, как работает названная статья договора, не рекомендуется. В ней содержатся реальные обязательства ответственных государств. <...> Реагировать на возникающие угрозы безопасности, включая вчерашний ядерный шантаж украинского агонизирующего режима, мы будем сугубо в рамках заключенного договора», — написал Медведев.

Немецкая газета Bild ранее сообщила, что несколько месяцев назад украинский чиновник, «специализирующийся на закупках оружия», говорил, что у Киева есть ресурсы и знания для создания ядерного оружия. Президент Украины Владимир Зеленский сообщения о разработке ядерного оружия опровергал. «Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие. <...>. Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО. Это наш сигнал, но мы не создаем ядерное оружие», — говорил глава государства.

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на сообщение Bild словами: «Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда ни при каких обстоятельствах». Путин назвал подобные сообщения «очередной провокацией» и пообещал, что Москва не допустит появления ядерного оружия у Украины ни при каких обстоятельствах.