Медведев раскрыл, как Россия будет реагировать на «ядерный шантаж» Киева
Россия будет реагировать на угрозы безопасности, включая «ядерный шантаж» со стороны Киева, в рамках договора о партнерстве с КНДР. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Так Медведев отреагировал на заявления о том, что Северная Корея намерена отправить своих военных в зону конфликта на Украине. Зампред Совбеза напомнил, что российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о партнерстве с КНДР.
Медведев упомянул статью 4 этого соглашения, которая предусматривает, что, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».
«Проверять, как работает названная статья договора, не рекомендуется. В ней содержатся реальные обязательства ответственных государств. <...> Реагировать на возникающие угрозы безопасности, включая вчерашний ядерный шантаж украинского агонизирующего режима, мы будем сугубо в рамках заключенного договора», — написал Медведев.
Немецкая газета Bild ранее сообщила, что несколько месяцев назад украинский чиновник, «специализирующийся на закупках оружия», говорил, что у Киева есть ресурсы и знания для создания ядерного оружия. Президент Украины Владимир Зеленский сообщения о разработке ядерного оружия опровергал. «Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие. <...>. Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО. Это наш сигнал, но мы не создаем ядерное оружие», — говорил глава государства.
Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на сообщение Bild словами: «Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда ни при каких обстоятельствах». Путин назвал подобные сообщения «очередной провокацией» и пообещал, что Москва не допустит появления ядерного оружия у Украины ни при каких обстоятельствах.
После распада СССР в распоряжении Украины оказался третий по величине в мире ядерный арсенал. Киев отказался от него, присоединившись к Договору о нераспространении ядерного оружия как безъядерное государство. Сейчас у страны есть только топливо для атомных электростанций.
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