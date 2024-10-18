Путин пообещал не допустить появления ядерного оружия у Украины

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

Сообщения, что Украина может разработать ядерное оружие — это очередная провокация, Россия при появлении такой угрозы отреагирует соответствующим образом, заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах.

«Политическое руководство сегодняшней Украины, неоднократно уже об этом говорил еще до того, как кризис перешел в горячую фазу, они уже тогда, до этого заявляли относительно мягко, но, тем не менее, говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. Такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации», — сказал президент.

Москва в состоянии выявить любые попытки создания Киевом ядерного оружия, поэтому разработать его тайно у Украины не получится, отметил он.

Немецкая газета Bild ранее сообщила, что несколько месяцев назад украинский чиновник, «специализирующийся на закупках оружия», говорил, что у Киева есть ресурсы и знания для создания ядерного оружия. Президент Украины Владимир Зеленский сообщения о разработке ядерного оружия опровергал. «Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие. <...> Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО. Это наш сигнал, но мы не создаем ядерное оружие», — говорил глава государства.

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