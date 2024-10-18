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Военная операция на Украине ,  
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Лавров на сообщения о сроках создания ядерного оружия Украиной: «безумцы»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на сообщения о том, что Украина располагает ресурсами и знаниями для создания ядерного оружия и в случае необходимости может сделать бомбу в течение нескольких недель.

«Безумцы. И ничего из этого, конечно же, не выйдет — никогда ни при каких обстоятельствах. Но он уже, по-моему, отказался от этих слов. <…> Можно долго анализировать высказывания этого человека и его команды, но мы уже поняли тщетность всех этих попыток, ненужность и даже контрпродуктивность», — заявил Лавров на пресс-конференции, его слова передает корреспондент РБК.

О том, что на Украине есть соответствующие знания, сообщил накануне Bild неназванный украинский чиновник, «специализирующийся на закупках оружия».

Однако президент страны Владимир Зеленский заявил, что Киев не собирается создавать ядерное оружие. «Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие. <...> Поэтому у нас альтернативы нет, кроме НАТО. Это наш сигнал, но мы не создаем ядерное оружие», — сказал глава государства.

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После распада СССР в распоряжении Украины оказался третий по величине в мире ядерный арсенал. Киев отказался от него, присоединившись к Договору о нераспространении ядерного оружия как безъядерное государство. Сейчас у страны есть только топливо для атомных электростанций.

Россия выступает и против членства Украины в НАТО, и против обладания страной ядерным оружием. В июне президент Владимир Путин назвал нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины одним из условий прекращения огня и начала мирных переговоров.

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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